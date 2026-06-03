Avrupa'da tatil amaçlı kiralık evlerin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler
Son veriler, Avrupa genelinde konaklama maliyetlerinde büyük bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Balkanların bazı bölgelerinde gecelik fiyatlar 40 euro'nun altında başlarken, kıtanın en gözde destinasyonlarında fiyatlar 200 euro'yu aşıyor. İşte tatil sezonu öncesinde Avrupa'da kiralık evlerin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler...
Güncel kiralama verileri, 2026 yılında Avrupa'da kısa süreli konaklama için en ucuz ve en pahalı ülkeleri ortaya çıkardı.
Kısa süreli kiralama verileri ve analiz platformu AirDNA, Avrupa genelinde ortalama günlük konaklama maliyetin, doluluk oranlarını, rezervasyon ile varış arasındaki süreyi ve konaklama süresi trendlerini inceledi.
Şirket bu verilerle Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı tatil lokasyonlarını sıraladı. İşte bu yaz tatili Avrupa'da geçirmek isteyenler için en ucuz ve en pahalı ülkeler...
Tatil için Avrupa'daki en ucuz ülkeler
Avrupa'daki en ucuz ülkeler Doğu Avrupa'da yoğunlaşırken, buradaki ülkeler, benzersiz kültürel deneyimler, kendine özgü doğal güzellikler ve daha düşük maliyetle zengin bir tarih sunuyor.
Kuzey Makedonya
Avrupa'da tatil amaçlı kiralık konaklama açısından en ucuz ülke ortalama günlük oda fiyatının 39,81 euro olduğu Kuzey Makedonya.
Turistler ortalama 4,4 gece konaklıyor.
Kosova
Kosova'da da ortalama günlük oda fiyatı 41,63 euro ile oldukça ucuz bir konaklama sunuyor.
Seyahat edenler ortalama 4,9 gece konaklıyor.
Moldova
Yemyeşil tepeleri, pitoresk manastırları ve ünlü şarap bağlarıyla meşhur Moldova'da ortalama günlük oda fiyatı 45,49 euro'dan başlıyor.
Ziyaretçiler genellikle başkent Kişinev'i tercih ediyor ve ortalama 5,4 gece kalıyor.
Sırbistan
Belgrad, ortalama günlük oda fiyatı 51,17 euro olan Sırbistan'ın en popüler şehri. Ziyaretçiler burada ortalama 4,5 gece geçiriyor.
Bosna Hersek
Bosna Hersek, ortalama 56,33 euro'luk günlük oda fiyatıyla en uygun fiyatlı ülkeler listesinde sonuncu sırada yer alıyor. Turistler Bosna Hersek'te ortalama 3,8 gece kalıyor.
Tatil için Avrupa'daki en pahalı ülkeler
Avrupa'da günlük otel fiyatları baz alınarak hazırlanan sıralamaya göre, özellikle lüks ve popüler turizm merkezlerinde konaklama ücretleri dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.
İşte konaklama ücretleri ile tatil için Avrupa'daki en pahalı ülkeler...
Monako
Milyarderlerin yurdu olarak bilinen Monako Prensliği, Avrupa'nın en pahalı destinasyonları listesinin başında yer alıyor.
İzlanda
İzlanda'nın başkenti Reykjavík'in ortalama günlük oda fiyatı 209,90 euro olup, rezervasyonlar ortalama 73 gün önceden yapılıyor.
Andorra
Pireneler'deki minik Andorra Prensliği'nde ortalama günlük oda fiyatı 188,57 euro olup, turistler genellikle ortalama 3,9 gün konaklıyor.
İsviçre
Lüksün ülkesi olarak bilinen İsviçre'de ortalama günlük oda fiyatı 184,26 euro olup, gezginler ortalama 4,6 gece konaklıyor ve ortalama 36 gün önceden rezervasyon yaptırıyor.
Birleşik Krallık
Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden Birleşik Krallık'ta ortalama günlük oda fiyatı 175,79 euro.
Londra'nın ortalama günlük oda fiyatı 186,76 euro iken, en pahalı bölgeler Suffolk (238,79 euro), Gloucester/Cheltenham (226,63 euro) ve Edinburgh (225,42 euro) olarak öne çıkıyor.