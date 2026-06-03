Avrupa'da tatil amaçlı kiralık evlerin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler

Kısa süreli kiralama verileri ve analiz platformu AirDNA, Avrupa genelinde ortalama günlük konaklama maliyetin, doluluk oranlarını, rezervasyon ile varış arasındaki süreyi ve konaklama süresi trendlerini inceledi.

Şirket bu verilerle Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı tatil lokasyonlarını sıraladı. İşte bu yaz tatili Avrupa'da geçirmek isteyenler için en ucuz ve en pahalı ülkeler...