Avrupa’nın en çok kazandıran 10 hissesi
Avrupa borsalarında 2026’nın kazananları belli oldu. Piyasa değeri 1 milyar euronun üzerindeki şirketler arasında çip üretim zinciri öne çıkarken, ilk iki sıradaki hisselerin getirisi yıl başından bu yana yüzde 300’ü aştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa borsalarında getiri yarışı
STOXX Europe 600’deki şirketlerin 5 Ağustos kapanışına kadar sergilediği performans, Avrupa hisseleri içindeki yarışın boyutunu ortaya koydu. İlk 10’a teknoloji damga vurdu; çelik, bankacılık ve enerji şirketleri de listeye girdi.
Sıralama, piyasa değeri 1 milyar euronun üzerinde bulunan şirketlerin 2026 başından 5 Ağustos’a kadar kaydettiği hisse performansına göre hazırlandı. Avrupa hisseleri arasında ilk sıraya yerleşen şirketin değeri bu dönemde beş kattan fazla arttı.
10. ArcelorMittal: Yüzde 65,3
Listenin onuncu sırasında Avrupa’nın önde gelen çelik üreticilerinden ArcelorMittal yer aldı. Şirketin hisseleri yıl başından 5 Ağustos’a kadar yüzde 65,3 değer kazandı.
ArcelorMittal’in ikinci çeyrek geliri 16,5 milyar dolara ulaşırken, faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı 2,1 milyar dolar oldu. Avrupa faaliyetlerinde son üç yılın en güçlü sonuçlarından birinin alınması ve şirketin hisse geri alımları, Avrupa hisseleri arasındaki yükselişi destekledi.
9.Raiffeisen Bank: Yüzde 67,6
Avusturyalı Raiffeisen Bank International, yüzde 67,6’lık getirisiyle dokuzuncu sıraya yerleşti. Orta ve Doğu Avrupa’daki ekonomik hareketlilik ile yüksek faiz gelirleri bankanın performansını güçlendirdi.
Bankanın Rusya operasyonları hariç ilk yarı kârı yüzde 25 artarak 708 milyon euroya çıktı. Yönetim, yıl sonu net faiz geliri tahminini 4,4-4,5 milyar euro aralığına yükseltti. Güçlenen sermaye yapısı da Avrupa hisseleri içinde bankaya yönelik talebi artırdı.
8.Saipem: Yüzde 75,8
İtalyan mühendislik ve enerji hizmetleri şirketi Saipem’in hisseleri yüzde 75,8 yükseldi. Şirket, denizlerde yürütülen petrol ve doğal gaz yatırımlarındaki canlanmadan yararlandı.
Saipem’in ilk yarı geliri 7,35 milyar euroya ulaşırken, faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı yüzde 9,4 artışla 836 milyon euro oldu. Sipariş birikiminin 29,9 milyar euroyla rekor seviyeye çıkması, şirketi Avrupa hisseleri arasındaki güçlü sanayi oyuncularından biri yaptı.
7.STMicroelectronics: Yüzde 105,7
Fransız-İtalyan çip üreticisi STMicroelectronics, yıl başından bu yana yüzde 105,7 yükselerek değerini iki kattan fazla artırdı.
Şirketin ikinci çeyrek geliri yüzde 26 artışla 3,49 milyar dolara çıktı. Birkaç zayıf çeyreğin ardından yeniden faaliyet kârı açıklanması ve yeni çeyrek için yaklaşık 3,7 milyar dolarlık gelir öngörülmesi, Avrupa hisseleri içindeki yükselişi hızlandırdı.
6.AIXTRON: Yüzde 121
İleri teknoloji çiplerin üretiminde kullanılan özel makineleri geliştiren Alman AIXTRON, yüzde 121 getiri sağladı.
Şirketin ikinci çeyrekte aldığı siparişler yüzde 81 artarak 214,5 milyon euroya ulaştı. Fotonik bileşenler ve güç çiplerinde kullanılan üretim sistemlerine yönelik talep, AIXTRON’u yapay zekâ yatırımlarından beslenen Avrupa hisseleri arasına taşıdı.
5.Technoprobe: Yüzde 135,1
İtalya merkezli Technoprobe, gelişmiş çiplerin seri üretime geçmeden önce sınanmasını sağlayan test sistemleri üretiyor. Şirketin hisseleri 2026’da yüzde 135,1 değer kazandı.
Technoprobe ilk çeyrekte 187 milyon euroluk rekor gelir açıkladı. Yönetim, yapay zekâ çiplerinin test edilmesinde kullanılan sistemlere yönelik talep nedeniyle yıllık gelir tahminini 950 milyon euro ile 1,05 milyar euro aralığına yükseltti.
4. ams-OSRAM: Yüzde 136,2
Sensör ve fotonik teknolojileri geliştiren Avusturyalı ams-OSRAM, yüzde 136,2’lik yükselişle dördüncü oldu. Böylece şirket, Avrupa hisseleri arasında yılın en dikkat çekici toparlanmalarından birine imza attı.
İkinci çeyrek geliri 805 milyon euroyla beklenti aralığının üst sınırına ulaşırken, artırılmış gerçeklik gözlüklerinde kullanılacak mikroLED teknolojisindeki ilerleme yatırımcıların ilgisini artırdı. Ana faaliyet alanı dışında kalan sensör biriminin Infineon’a satılması da bilançoyu güçlendirdi.
3. Tullow Oil: Yüzde 136,4
Listenin ilk üçüne giren tek petrol üreticisi Tullow Oil oldu. Şirketin hisseleri yıl başından 5 Ağustos’a kadar yüzde 136,4 yükseldi.
Yönetim, 2026 yılı serbest nakit akışı tahminini 170-250 milyon dolar aralığına çıkardı. Yeni tahmin, önceki öngörünün iki katından fazlasına işaret etti. Güçlü petrol fiyatları ve artan nakit beklentisi, Tullow Oil’i Avrupa hisseleri arasında üçüncü sıraya taşıdı.
2. AT&S: Yüzde 343,5
Avusturyalı AT&S, yüzde 343,5’lik yükselişle listenin ikinci sırasında yer aldı. Şirket, yapay zekâ işlemcileri ile bellek çiplerini yüksek performanslı sunucularda birbirine bağlayan gelişmiş devre altlıkları üretiyor.
AT&S yönetimi, 4 Ağustos’ta açıklanan sonuçların ardından yıllık gelirde yüzde 30-35 büyüme beklediğini duyurdu. Yapay zekâ veri merkezlerine yapılan yatırımlar büyümenin temel kaynağı oldu. Buna rağmen hisse, haziran ayında gördüğü rekor seviyenin yaklaşık yüzde 40 altında bulunuyor.
1. Soitec: Yüzde 414,5
Avrupa’nın 2026’da en çok kazandıran hissesi Fransız yarı iletken malzemeleri üreticisi Soitec oldu. Şirketin hisseleri yıl başından 5 Ağustos’a kadar yüzde 414,5 yükseldi. Böylece yıl başında yapılan yatırımın değeri beş kattan fazla arttı.
Soitec’in yıllık geliri sektördeki yüksek stoklar nedeniyle yüzde 34 düşerek 592 milyon euroya geriledi. Ancak 63 milyon euroluk serbest nakit akışı, fotonik faaliyetlerindeki büyüme ve yönetimin yeni mali yılda yeniden gelir artışı beklemesi, yatırımcıların toparlanma beklentisini güçlendirdi.
İlk 10’daki altı şirketin ortak noktası
Avrupa hisseleri arasındaki ilk 10 şirketin altısı yarı iletken, fotonik, sensör, çip testi veya yapay zekâ sunucularında kullanılan parçalarla bağlantılı faaliyet gösteriyor. Bu tablo, yapay zekâ yatırımlarının yalnızca yazılım şirketlerini değil, teknolojinin fiziksel altyapısını kuran üreticileri de öne çıkardığını gösteriyor.
Ancak listenin tamamı teknoloji şirketlerinden oluşmuyor. Çelik, bankacılık, petrol ve deniz üstü enerji yatırımları da 2026’nın kazananları arasına girdi. Geçmiş getiriler gelecek dönem için kesin sonuç anlamına gelmezken, Avrupa hisseleri için bilanço performansı ve şirketlerin büyüme beklentileri belirleyici olmayı sürdürüyor.