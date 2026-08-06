Avrupa’nın en çok kazandıran 10 hissesi

1. Soitec: Yüzde 414,5





Avrupa’nın 2026’da en çok kazandıran hissesi Fransız yarı iletken malzemeleri üreticisi Soitec oldu. Şirketin hisseleri yıl başından 5 Ağustos’a kadar yüzde 414,5 yükseldi. Böylece yıl başında yapılan yatırımın değeri beş kattan fazla arttı.

Soitec’in yıllık geliri sektördeki yüksek stoklar nedeniyle yüzde 34 düşerek 592 milyon euroya geriledi. Ancak 63 milyon euroluk serbest nakit akışı, fotonik faaliyetlerindeki büyüme ve yönetimin yeni mali yılda yeniden gelir artışı beklemesi, yatırımcıların toparlanma beklentisini güçlendirdi.