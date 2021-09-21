Avrupa'nın 'en'leri listesinde Türkiye'den 10 şirket
Avrupa'nın en iyi işverenleri listesine Türkiye’den 10 şirket girmeyi başardı. İşte toplam 4 kategoride listeye giren 10 Türk şirketi...
İşyeri kültürü konusunda küresel bir otorite olan Great Place to Work, Avrupa’nın en iyi işverenlerini açıkladı.
Best Workplaces in Europe, Avrupa’da 36 ülkede faaliyet gösteren 3 binden fazla şirkette çalışan 1 milyonu aşkın çalışanı temsil eden analizler sonrası oluşturuldu.
Yüksek çalışan bağlılığı skoruna sahip Türkiye’den 10 şirket, Avrupa Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve süreçte başarılı olan şirketler arasına girmeyi başardı.
İşte toplam 4 kategoride listeye giren 10 Türk şirketi...