Ay sonunda iki ülkenin stokları bitiyor! Herkes Türkiye'den alacak

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Türkiye’nin narenciye üretiminin yüzde 40’ını karşılayan Adana’da Mayer cinsi limon hasadı başladı. Bahçede kilogramı kalitesine göre 6-12 TL’den alıcı bulan limonda bu yıl 710 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler 21 Eylül’de başlayacak ihracatla fiyatların hareketlenmesini bekliyor.
Adana’da geçen yıl zirai donun etkisiyle düşen limon üretiminde bu sezon tablo değişti. Ağaçlardaki verim artarken, üreticinin gündeminde bu kez fiyatlar ve ihracat var. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl limonun bol olduğunu ancak mevcut fiyatların düşük kaldığını belirterek ihracatın başlamasıyla piyasada hareketlilik beklediklerini söyledi.
Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, limonda kesim tarihini 11 Eylül, ihracat tarihini ise 21 Eylül olarak açıkladı. Adana’da belirlenen takvime göre ilk limon hasadı Yüreğir ilçesinin Sakızlı Mahallesi’nde başladı. Kent genelinde bu yıl 218 bin dönüm alanda limon bulunuyor. Sezon sonunda 710 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.
Geçen yıl 2025’te yaşanan zirai don limon ağaçlarına zarar vermiş ve Adana’da 380 bin ton rekolte alınmıştı. Doğan, geçen sezon üretimin düşük olmasına karşın fiyatların iyi olduğunu ve çiftçinin memnun kaldığını söyledi. Bu yıl ise verimin yüksek olduğunu ancak fiyatların düşük seyrettiğini belirten Doğan, mevcut durumda limonda alıcının olmadığını ifade etti.
Limon fiyatı ürünün kalitesine göre değişiyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan’ın verdiği bilgiye göre çift makas Mayer cinsi limonun kilogramı 6-8 TL, tek makas limonun kilogramı ise 8-12 TL arasında satılıyor. Doğan, 21 Eylül’de ihracatın başlamasıyla fiyatların daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.
Bahçedeki fiyat ile ürünün paketleme tesisinden çıkış fiyatı arasında da fark bulunuyor. Doğan, limon dalından bedelsiz alınsa dahi paketleme tesisinden çıkışının 15-20 TL’yi bulduğunu belirtti. Ürünün tamamının iç piyasada tüketilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Doğan, limonun yurt dışına gönderilmesinin önemine dikkat çekti.
Hasadın şu anda yavaş ilerlediğini belirten Doğan, 21 Eylül’de ihracatın başlamasıyla hasadın hızlanacağını söyledi. Ancak Karadeniz’deki Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gemi trafiğinde sıkıntı yaşandığını belirten Doğan, bunun ihracat açısından önemli bir başlık olduğunu ifade etti.
Doğan, dünya piyasalarında şu anda Güney Afrika ve Arjantin’den limon ihraç edildiğine dikkat çekti. Bu ülkelerin limon ihracatının eylül sonunda sona ermesini beklediklerini belirten Doğan, bunun ardından Adana limonunda hareketlilik yaşanmasını umut ettiklerini söyledi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na da çağrıda bulundu.
Doğan, limon üreticileri için bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği verilmesini istedi.