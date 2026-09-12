Ay sonunda iki ülkenin stokları bitiyor! Herkes Türkiye'den alacak

Geçen yıl 2025’te yaşanan zirai don limon ağaçlarına zarar vermiş ve Adana’da 380 bin ton rekolte alınmıştı. Doğan, geçen sezon üretimin düşük olmasına karşın fiyatların iyi olduğunu ve çiftçinin memnun kaldığını söyledi. Bu yıl ise verimin yüksek olduğunu ancak fiyatların düşük seyrettiğini belirten Doğan, mevcut durumda limonda alıcının olmadığını ifade etti.