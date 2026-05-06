Aydın Kültür Yolu Festivali ekonomiye can suyu oldu: Satışlar yüzde 50 arttı
Aydın Kültür Yolu Festivali, sadece kültür ve sanat etkinlikleriyle değil, gastronomi ve ticaret alanındaki etkisiyle de dikkat çekti. Festival boyunca restoranlar, kafeler ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2-10 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Aydın Kültür Yolu Festivali, kentte ekonomik hareketliliği artırdı. Festival süresince şehir dışından gelen ziyaretçi sayısındaki yükseliş, özellikle gastronomi ve hizmet sektörüne doğrudan katkı sağladı. Yerel işletmeler, satışlarda yüzde 50’ye varan artış yaşandığını açıkladı.
Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın “Lezzet Noktası” projesiyle Aydın mutfağını temsil eden 42 işletme özel seçkiye dahil edildi. Böylece kentin gastronomi mirası daha görünür hale geldi.
Paşa böreği, keşkek, tahinli pide, Çine köftesi ve zeytinyağlı yemekler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Coğrafi işaretli Aydın inciri ve zeytin ürünleri de festivalin öne çıkan lezzetleri arasında yer aldı.
Kentte faaliyet gösteren restoran ve kafe işletmecileri, festivalle birlikte müşteri sayısında ciddi artış yaşandığını belirtti. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin yöresel yemeklere büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.
İşletmeciler, festival sürecinde satışların önemli ölçüde arttığını açıkladı. Bazı işletmeler, normal döneme göre yüzde 50’ye yakın ciro artışı yaşandığını vurguladı.
Festival boyunca özellikle incirli tatlılar, zeytinyağlı yemekler ve Dalama dondurması gibi yöresel ürünler dikkat çekti. İşletmeler, bu ürünlerin hem yerli hem yabancı turistlerden yoğun talep gördüğünü belirtti.