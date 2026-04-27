Baharın habercisi tezgaha indi: Fiyatı cep yaksa da üretici memnun
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde baharın müjdecisi çağla tezgâhlara indi. Kilosu 150-160 lira arasında satılan ürün, bu yılki yüksek verimle birlikte hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de pazarda hareketlilik yarattı.
Çağla pazara indi
Verim artışı üreticiyi sevindirdi
Bu yıl etkili olan uygun hava koşulları ve yeterli yağış, bölgedeki meyve üretiminde verimi yükseltti. Çağlanın yanı sıra erik, kayısı ve şeftali gibi ürünlerde de bolluk yaşanması dikkat çekti.
Üretici sezondan memnun
Sarıgöllü üretici Hülya Akkaya, sezonun verimli geçtiğini belirterek, "Bu yıl bol ve bereketli bir yıl olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Çevrede çağla, erik, kayısı ve şeftali gibi meyveler oldukça verimli. Bu durum bizler için iyi." dedi.