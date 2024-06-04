Bakan Işıkhan detayları açıkladı... Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu
SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netleşti. Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini paylaştı. İşte, 4A-4B-4C emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı netleşti. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı ödeme takvimini paylaştı.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."