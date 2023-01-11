Bakan Nebati açıkladı: İkinci el konut kampanyasında detaylar ortaya çıkmaya başladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci el konut kampanyasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. AA Editör Masası'nda konuşan Bakan Nebati, "Arkadaşlarımız kampanya için bankalarla görüşerek bir çalışma yapıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
"İkinci el konut kampanyası olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
KONUT KAMPANYALARI
• İki konut kampanyası düzenlendi. Bir tanesi TOKİ'nin düzenlemiş olduğu yüzyılın kampanyasıydı. Bu kampanya sayesinde özellikle de asgari düzeyde konuta ulaşımda zorluk çekenlere kapı aralamış olduk. İkinci kampanyayı uzun süren çalışmalar sonucunda sonuca getirip ilan ettik. Şartları izah ederek ortaya koyduk.
• Daha önceki kampanyalarda konut fiyatları yükseldi, konuta ihtiyacı olmayanlar aldılar, evini satanlar da paraları dövize yatırdılar. Konut fiyatlarının yükselmesi için kimlerin niçin yaptığını radarla takip altına almış olduğumuz için internet sitelerinden emlakçılara kadar her türlü fiyatlandırma bizim elimizde. Bunu yapmayın diyoruz. Bizim amacımız konuta ihtiyacı olan vatandaşların konut alabilmeleri. İlk 3 yıl kendisi kirada oturuyormuş gibi taksit belirledik. Hazine Bakanlığı olarak faizin büyük kısmını üstlenmiş olacak. 5 yıl da satılmayacak.