Bakan Şimşek açıklayacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları! Sınırı aşan yandı, maaşlara ayar gelecek Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın açıklacağı kamuda tasarruf paketinde... 100 milyar TL tasarruf hedeflenen pakette dikkat çeken maddeler yer alıyor. Özel şirketlerde yöneticilik yapan bürokratların maaşlarına tırpan geliyor. Bakanlık tasarrufu hafiye gibi takip edecek. Tasarruf yapmayan bürokrata yaptırım üzerinde duruluyor. İşte kamuda tasarrufun ayrıntıları...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yarını (13 Mayıs Pazartesi) işaret ettiği kamu tasarruf paketinin ayrıntıları somutlaşıyor. Paket “performansa dayalı tasarruf” olarak özetleniyor. Pakette yer alacak bazı tedbirler için yasa gerektiği ifade ediliyor. 1 | 11

Bütçe açığını azaltmak ve enflasyonla mücadele noktasında elzem olan pakette dikkat çeken maddeler yer alıyor. Sabah’ın haberine göre; 100 milyar TL’nin üzerinde tasarruf hedefi bulunan kamu tasarruf paketinde yer alan maddeler şöyle: 2 | 11

* Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak. Hangi konularda tasarruf yapılacağı kalem kalem belirlendi, sınırlar net çizildi. 3 | 11