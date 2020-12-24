Bakanlık açıkladı: İşte esnafa kira ve hibe desteğinin ayrıntıları

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe ve kira desteğinin verileceği kesimleri belirledi.

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020'de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanırken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.