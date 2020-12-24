Bakanlık açıkladı: İşte esnafa kira ve hibe desteğinin ayrıntıları
Bakanlık, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe ve kira desteğinin verileceği kesimleri belirledi.
Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe ve kira desteğinin verileceği kesimleri belirledi.
Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020'de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanırken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.
Ticaret Bakanlığının, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülüyor.