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  4. Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde fiyatlara dijital denetim! Konutta değer haritalı dönem

Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde fiyatlara dijital denetim! Konutta değer haritalı dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşınmazların gerçek piyasa değerlerinin dijital ortamda takip edilebilmesi amacıyla “Değer Bilgi Merkezi” uygulamasını hayata geçiriyor. 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde devreye girecek sistemle, konut fiyatlarındaki manipülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde fiyatlara dijital denetim! Konutta değer haritalı dönem - Resim: 1

Konut piyasasında şeffaflığı artırmak ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir adım atıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında “Değer Bilgi Merkezi” ve “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” devreye alınacak.

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Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde fiyatlara dijital denetim! Konutta değer haritalı dönem - Resim: 2

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, yatırım yapmayı planladıkları taşınmazlara ilişkin gerçek piyasa değerini, o taşınmazın bulunduğu mahalle ve sokak düzeyindeki verilerle karşılaştırarak görebilecek. Aynı zamanda konutun maliyeti, tahmini satış fiyatı ve yatırım getirisi gibi bilgilere de ulaşılabilecek.

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Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde fiyatlara dijital denetim! Konutta değer haritalı dönem - Resim: 3

Yapay zeka destekli fiyat analiz sistemi

NTV'nin haberine göre; yapay zeka destekli bu dijital altyapı sayesinde konut arz ve talebi ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edilebilecek. Böylece piyasada sıkça karşılaşılan fiyat şişirmeleri ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde fiyatlara dijital denetim! Konutta değer haritalı dönem - Resim: 4

Değer haritaları ile güncel veri paylaşımı

Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri, oluşturulacak değer haritalarına işlenecek. Bu haritalar; kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve vatandaşlara güncel ve karşılaştırılabilir veriler sağlayacak.

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