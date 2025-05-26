Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde konut fiyatlarına dijital denetim: Konutta değer haritalı dönem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşınmazların gerçek piyasa değerlerinin dijital ortamda takip edilebilmesi amacıyla “Değer Bilgi Merkezi” uygulamasını hayata geçiriyor. 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde devreye girecek sistemle, konut fiyatlarındaki manipülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Konut piyasasında şeffaflığı artırmak ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir adım atıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında “Değer Bilgi Merkezi” ve “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” devreye alınacak.
Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, yatırım yapmayı planladıkları taşınmazlara ilişkin gerçek piyasa değerini, o taşınmazın bulunduğu mahalle ve sokak düzeyindeki verilerle karşılaştırarak görebilecek. Aynı zamanda konutun maliyeti, tahmini satış fiyatı ve yatırım getirisi gibi bilgilere de ulaşılabilecek.
Yapay zeka destekli fiyat analiz sistemi
NTV'nin haberine göre; yapay zeka destekli bu dijital altyapı sayesinde konut arz ve talebi ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edilebilecek. Böylece piyasada sıkça karşılaşılan fiyat şişirmeleri ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Değer haritaları ile güncel veri paylaşımı
Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri, oluşturulacak değer haritalarına işlenecek. Bu haritalar; kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve vatandaşlara güncel ve karşılaştırılabilir veriler sağlayacak.