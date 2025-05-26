Bakanlık düğmeye bastı! 81 ilde konut fiyatlarına dijital denetim: Konutta değer haritalı dönem

Konut piyasasında şeffaflığı artırmak ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir adım atıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında “Değer Bilgi Merkezi” ve “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” devreye alınacak. 1 | 8

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, yatırım yapmayı planladıkları taşınmazlara ilişkin gerçek piyasa değerini, o taşınmazın bulunduğu mahalle ve sokak düzeyindeki verilerle karşılaştırarak görebilecek. Aynı zamanda konutun maliyeti, tahmini satış fiyatı ve yatırım getirisi gibi bilgilere de ulaşılabilecek. 2 | 8

Yapay zeka destekli fiyat analiz sistemi NTV'nin haberine göre; yapay zeka destekli bu dijital altyapı sayesinde konut arz ve talebi ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edilebilecek. Böylece piyasada sıkça karşılaşılan fiyat şişirmeleri ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. 3 | 8