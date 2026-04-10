Bakanlık düğmeye bastı: 'Doğal', 'taze', 'günlük' ifadelerine standart geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan gıda ambalajlarına karşı kapsamlı bir düzenleme hazırladı. Yeni kurallar, özellikle çocukları hedef alan aldatıcı görselleri ve “doğal” gibi ifadeleri mercek altına alıyor.
Özellikle içinde gerçek meyve bulunmayan ürünlerde meyve görsellerinin kullanılması artık sınırlandırılacak. Çocukları cezbeden figürler de daha sıkı denetim altına alınacak.
Ayrıca ambalajlarda sıkça kullanılan “doğal”, “taze” ve “günlük” gibi ifadeler için net kriterler belirlenecek. Böylece tüketicinin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yapılacak revizyon kapsamında Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği güncellenecek. Bu adım, özellikle ambalaj ile içerik arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Gıda mühendisi Ece Birinci, düzenlemenin sektörde önemli bir dönüşüm yaratacağını belirtti. Birinci’ye göre bu adım, “etikette varmış gibi gösterme” döneminin sonunu getirecek.
Son yıllarda üreticilerin dikkat çekmek için ambalajları parlak renkler ve yanıltıcı görsellerle süslediğine dikkat çeken Birinci, bazı ürünlerde gerçek içerikle ambalajın örtüşmediğini vurguladı.
Birinci, bu tür uygulamaların sadece tüketiciyi yanıltmakla kalmadığını, bazı durumlarda sağlığı tehdit eden içeriklerin gizlenmesine de yol açtığını ifade etti.
Öte yandan, mevcut yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığına da dikkat çekildi. Aynı firmaların farklı isimlerle tekrar tekrar ihlal yapabildiği ve bunun önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.
Uzmanlar, gıdada çifte standart uygulamalarına da dikkat çekiyor. Bazı ürünlerin yurt dışında daha kaliteli içerikle sunulurken Türkiye’de daha düşük standartlarla satışa sunulduğu belirtiliyor.
Tüketici bilincinin artırılması da düzenlemenin önemli bir ayağı olarak görülüyor. Uzmanlara göre etiket okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekiyor.