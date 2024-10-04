Bakanlık gıda dolandırıcılarını tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi (4 Ekim 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda dolandırıcılarını 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ifşa ediyor. 1 Ekim'den itibaren halkla paylaşılan listede, halkın sağlığı ile oynayan işletmelerin sayısı artıyor. Listeleri her gün kontrol eden vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırıyor. İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, bundan sonra ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açık açık ifşa edecek. Sadece 4 gündür yayınlanan listelerde, aralarında ünlü hamburger zincirlerinin de olduğu yüzlerce marka var.
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İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi...
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Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde naturel zeytinyağlarına tohum yağları, tereyağına bitkisel yağlar karıştırıran firmalar da yer aldı.
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