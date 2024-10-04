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  4. Bakanlık gıda dolandırıcılarını tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi (4 Ekim 2024)

Bakanlık gıda dolandırıcılarını tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi (4 Ekim 2024)

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda dolandırıcılarını 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ifşa ediyor. 1 Ekim'den itibaren halkla paylaşılan listede, halkın sağlığı ile oynayan işletmelerin sayısı artıyor. Listeleri her gün kontrol eden vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırıyor. İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, bundan sonra ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açık açık ifşa edecek. Sadece 4 gündür yayınlanan listelerde, aralarında ünlü hamburger zincirlerinin de olduğu yüzlerce marka var.  

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İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi...

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Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde naturel zeytinyağlarına tohum yağları, tereyağına bitkisel yağlar karıştırıran firmalar da yer aldı.

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