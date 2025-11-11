Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürünlerin yer aldığı listeyi güncelledi. İstanbul’da bir çay markasında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere ilişkin yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı.
Bakanlığın laboratuvar incelemeleri sonucunda hazırladığı son listede, İstanbul merkezli Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait “Öz Akçay Altın” marka Yaprak Siyah Çay ile “Öz Akçay” marka Filiz Siyah Çay’da gıda boyası tespit edildi.
Bakanlık, laboratuvar ortamında incelenen numunelerde mevzuata aykırı bulgular tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.
Macun ürününde ilaç etken maddesi bulundu
Aynı listede yer alan bir diğer ürün ise “Jetplus Maximum Performance” marka macun oldu. Yapılan testlerde bu ürünün içeriğinde ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa denetimlerinin aralıksız sürdüğünü, tespit edilen uygunsuzluklarda firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.