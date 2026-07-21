Bakanlıktan öğrencilere büyük destek: Aylık 13 bin 750 TL burs verilecek

Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmesi öngörülen programın, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamında her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak.

Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3. ve 4. sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak.