Bakır piyasası karıştı: Fiyat farkı sert açıldı
Bakır piyasasında arz sıkışıklığı, Londra Metal Borsası'nda yakın vadeli kontratların primini ocaktan bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Trump yönetiminin olası gümrük vergileri öncesinde yüz binlerce ton bakırın ABD'ye yönelmesi, diğer bölgelerdeki stokları eritti. Spot fiyatın üç aylık kontratı ton başına 545 dolar aşması, kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar üzerindeki baskıyı artırdı. Bu yıl yüzde 13'ten fazla yükselen bakırda gözler, LME stoklarındaki ilk artışın piyasayı rahatlatıp rahatlatmayacağına çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakır piyasasında kısa vadeli arz baskısı güçlenirken Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeler arasındaki fiyat farkı hızla açıldı. ABD'ye yönelen yoğun sevkiyatların diğer bölgelerdeki stokları azaltması, piyasadaki dalgalanmayı artırdı.
LME'de bir gün vadeli bakır kontratları, bir sonraki gün vadeli sözleşmelere kıyasla ton başına 75 dolar primli işlem gördü. Böylece iki vade arasındaki fark, gösterge fiyatın rekor kırdığı ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bakır sevkiyatları ABD'ye yöneldi
Arz sıkışıklığının arkasındaki temel nedenlerden biri, Donald Trump yönetiminin bakır ithalatına gümrük vergisi getirebileceği beklentisi oldu. Olası tarife öncesinde yüz binlerce ton bakır ABD'ye sevk edildi.
ABD piyasasındaki yüksek fiyatların üretici ve tüccarlar açısından cazip hâle gelmesiyle sevkiyatlar devam ederken diğer bölgelerdeki depo stokları geriledi. Bu durum, yakın vadeli teslimata yönelik talebin artmasına ve fiyat farkının büyümesine yol açtı.
Spot fiyat üç aylık kontratı 545 dolar aştı
Spot bakır fiyatı pazartesi günü, üç aylık kontratların ton başına 545 dolar üzerine çıktı. Yakın vadeli bakıra ödenen yüksek prim, piyasada kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar üzerindeki baskıyı artırdı.
Ağustos vadeli LME kontratının çarşamba günü sona erecek olması da teslimata yönelik talebi güçlendirerek kısa vadeli sıkışıklığı daha belirgin hâle getirdi.
Bakır bu yıl yüzde 13'ten fazla yükseldi
Bakır fiyatları yıl başından bu yana yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı. Veri merkezleri ile yenilenebilir enerji yatırımlarının metal talebini artıracağı beklentisi, yükselişi destekledi.
Fiyatlardaki artış, bakır üretiminin önemli bir gelir kalemi olduğu madencilik şirketlerinin kazançlarına da olumlu yansıdı.
LME stoklarında ilk artış
Piyasadaki sıkışıklığın hafifleyebileceğine yönelik ilk sinyal ise depo verilerinden geldi. LME'nin küresel depolarında tutulan bakır miktarı, pazartesi günü 17 Haziran'dan bu yana ilk kez net artış kaydetti.
Stoklardaki yükselişte Malezya'daki depolara 3 bin tonun üzerinde bakır girişi yapılması etkili oldu.
Londra'da üç aylık bakır kontratı, TSİ 05.34 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek ton başına 14 bin 101,50 dolara geriledi. LME'de işlem gören diğer baz metallerde de düşüş görüldü.