Bakır piyasası karıştı: Fiyat farkı sert açıldı

LME'de bir gün vadeli bakır kontratları, bir sonraki gün vadeli sözleşmelere kıyasla ton başına 75 dolar primli işlem gördü. Böylece iki vade arasındaki fark, gösterge fiyatın rekor kırdığı ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.