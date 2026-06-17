Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi
Bakır fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının jeopolitik riskleri azaltmasıyla yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki gerileme metal piyasalarını desteklerken, Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler kazanımları sınırladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasının jeopolitik riskleri azaltmasıyla yükseliş kaydetti.
Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına ilişkin beklentiler, fiyatlardaki kazanımları sınırladı.
Londra Metal Borsası'nda bakır, yüzde 0,3 artışla ton başına 13 bin 814 dolara yükseldi.
ABD ile İran arasındaki anlaşmanın İran limanlarına uygulanan ablukayı sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içermesi, metal piyasalarında risk iştahını destekledi.
Anlaşma sonrası petrol fiyatlarında görülen gerileme de enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon endişelerinin hafiflemesine katkı sağladı.
Baz metallerde karışık seyir
Diğer baz metallerde ise yön arayışı öne çıktı. Alüminyum yüzde 0,9, çinko yüzde 0,11 ve kalay yüzde 0,1 değer kazandı.
Buna karşılık kurşun yüzde 0,03, nikel ise yüzde 0,26 düşüş gösterdi.
Fed beklentileri yükselişi sınırladı
Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh ilk para politikası toplantısına hazırlanırken, bu yıl faiz indirimi beklenmemesi bakır fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan başlıca unsur oldu.
Piyasalarda, jeopolitik risklerin azalmasıyla destek bulan metal fiyatlarının, Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyallerle yön bulmaya devam etmesi bekleniyor.