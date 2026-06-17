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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının jeopolitik riskleri azaltmasıyla yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki gerileme metal piyasalarını desteklerken, Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler kazanımları sınırladı.

Damla Kaya
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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 1

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasının jeopolitik riskleri azaltmasıyla yükseliş kaydetti.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 2

Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına ilişkin beklentiler, fiyatlardaki kazanımları sınırladı.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 3

Londra Metal Borsası'nda bakır, yüzde 0,3 artışla ton başına 13 bin 814 dolara yükseldi.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 4

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın İran limanlarına uygulanan ablukayı sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içermesi, metal piyasalarında risk iştahını destekledi.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 5

Anlaşma sonrası petrol fiyatlarında görülen gerileme de enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon endişelerinin hafiflemesine katkı sağladı.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 6

Baz metallerde karışık seyir

Diğer baz metallerde ise yön arayışı öne çıktı. Alüminyum yüzde 0,9, çinko yüzde 0,11 ve kalay yüzde 0,1 değer kazandı.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 7

Buna karşılık kurşun yüzde 0,03, nikel ise yüzde 0,26 düşüş gösterdi.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 8

Fed beklentileri yükselişi sınırladı

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh ilk para politikası toplantısına hazırlanırken, bu yıl faiz indirimi beklenmemesi bakır fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan başlıca unsur oldu.

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Bakırda barış rallisi: Fiyatları Fed frenledi - Resim: 9

Piyasalarda, jeopolitik risklerin azalmasıyla destek bulan metal fiyatlarının, Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyallerle yön bulmaya devam etmesi bekleniyor.

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