Bakırda rüzgar tersine döndü: Mayıstan bu yana böylesi görülmedi
Bakır, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve güçlü doların etkisiyle mayıs ayından bu yana en kötü haftalık performansına hazırlanıyor. Fiyatlarda haftalık kayıp yüzde 2'yi aşarken, İran savaşıyla yükselen petrol ve Çin'den gelen zayıf sanayi verileri satışları artırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakır fiyatları, yüksek enerji maliyetleri ve güçlü doların talebi zayıflatabileceği beklentisiyle haftalık bazda yüzde 2'nin üzerinde kayba yöneldi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeli işlemler cuma günü yatay seyrederken, mevcut görünüm bakırın mayıs ayından bu yana en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlandığını gösteriyor.
Satışlarda, İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra Çin ekonomisinden gelen sinyaller de etkili oldu.
Dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan ülkede sanayi faaliyetlerinin zayıfladığına işaret eden veriler, metale yönelik talebin seyri konusunda soru işaretleri yarattı.
Arz tarafı fiyatları destekliyor
Talepteki zayıflama beklentisine karşılık, piyasada metal bulunabilirliğine ilişkin riskler düşüşü sınırlıyor.
ABD'nin rafine metallere tarife uygulayabileceği beklentisi nedeniyle yatırımcıların yüz binlerce ton metali ülkeye yönlendirmesi, diğer bölgelerde sıkışıklık yaşanabileceği ihtimalini artırdı.
Buna Şili'deki büyük bir bakır madeninde gündeme gelen grev tehdidi de eklenerek küresel üretime ilişkin belirsizliği güçlendirdi.
Bank of America'dan savaş vurgusu
Bank of America analistleri, İran savaşının devam etmesi halinde baz metallerde yükseliş alanının sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor.
Buna karşılık alüminyum, bakır ve nikel arzındaki düşüşün fiyatların daha fazla gerilemesini engelleyebilecek bir unsur olabileceğine dikkat çekiyor.