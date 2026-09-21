Bakırda satış hikâyesi tersine döndü: Çin dört yılın en yüksek primini ödüyor

Stok cephesinde alarm neden büyüyor?





Bakırın yönünü belirleyen en kritik başlıklardan biri stoklar. Borsalara kayıtlı stokların gerilemesi, piyasanın güvenlik yastığını inceltiyor. Stok düşük olduğunda beklenmedik bir arz kesintisi ya da talep sıçraması fiyatı çok daha sert yukarı itebiliyor. Son günlerde öne çıkan asıl değişim de burada yatıyor. Piyasa, bakırın bol bulunduğu bir dönemi değil, tamponun zayıfladığı bir dönemi fiyatlamaya başladı. Bu nedenle stoklardaki her yeni gerileme, fiyat üzerinde normalden daha güçlü etki yaratıyor.