Bakırda yön arayışı: Kritik seviyeye dayandı
Bakır fiyatları kritik destek ve direnç seviyeleri arasında sıkıştı. Teknik göstergeler piyasada henüz net bir yön oluşmadığına işaret ederken, mevcut aralığın kırılması halinde fiyatlarda sert hareket görülebileceği belirtiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakır piyasasında gözler kritik seviyelere çevrildi. 5 saatlik grafikte bakır fiyatı 6,490-6,510 dolar arasındaki destek bölgesi ile 6,600 dolar seviyesindeki direnç arasında hareket ediyor.
Analiz sırasında 6,5475 dolar seviyesinde bulunan bakırın, bu dar fiyat aralığından çıkması halinde hareketliliğin belirgin şekilde artabileceği değerlendiriliyor. Teknik analize göre olası kırılmanın ardından fiyatlarda yüzde 5,3'e varan bir hareket yaşanabilir.
Kritik destek yakından izleniyor
Bakır açısından özellikle 6,490-6,510 dolar aralığı önem taşıyor. Çünkü fiyatın uzun vadeli eğilimini takip etmekte kullanılan 200 periyotluk hareketli ortalama 6,492 dolar seviyesinde bulunuyor.
Bir diğer önemli teknik gösterge olan yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi ise 6,507 dolara işaret ediyor. İki göstergenin birbirine oldukça yakın olması bu bölgenin önemini artırıyor.
Bakır fiyatının söz konusu desteğin üzerinde kalması halinde yeniden yükseliş denemesi görülebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satışların hızlanabileceği değerlendiriliyor.
Çift tepe sinyali dikkat çekti
Teknik görünümde dikkat çeken bir diğer gelişme ise "çift tepe" formasyonu oldu. Genellikle yükselişin güç kaybedebileceğine işaret eden formasyonun yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığı belirtiliyor.
Bakırın şu anda formasyon açısından önemli kabul edilen bölgeyi test etmesi, önümüzdeki fiyat hareketlerini daha kritik hale getiriyor.
Diğer göstergeler ise karışık bir tablo ortaya koyuyor. RSI 41,65 seviyesinde bulunurken, MACD göstergesi negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ancak aşağı yönlü hareketin hızında bir miktar yavaşlama görülüyor.
Gözler 6,600 dolar seviyesinde
Bakırda aşağıda 6,490-6,510 dolar bandı destek olarak takip edilirken, yukarıda 6,600 dolar ilk önemli direnç konumunda bulunuyor.
Fiyatın 6,635 doların üzerinde kapanış yapması halinde yükseliş hareketinin güç kazandığına ilişkin daha belirgin bir sinyal oluşabileceği ifade ediliyor.
Aşağı yönlü senaryoda ise 6,490 doların altında kalıcı fiyatlamalar satış baskısını artırabilir. Ancak uzmanlar, kritik destek seviyelerinde kısa süreli aşağı yönlü kırılmaların ardından fiyatın hızla toparlanabileceğine de dikkat çekiyor.
Bu nedenle bakırda mevcut dar fiyat aralığının hangi yönde kırılacağı, kısa vadeli fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.