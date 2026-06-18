Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi?
Bakır fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele vurgusunun faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın başındaki kazanımlarını geri verdi. ABD-İran arasındaki geçici barış anlaşmasının yarattığı iyimserlik zayıflarken, LME'de bakır ton başına 13 bin 688 dolara geriledi.
Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın ilk basın toplantısında verdiği mesajların faiz artışı beklentilerini güçlendirmesinin ardından düşüşe geçti.
Haftanın başında ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının yarattığı iyimserlikle destek bulan bakır, Fed'e ilişkin beklentilerin değişmesiyle kazanımlarını geri verdi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı, Şanghay saatiyle 11.50 itibarıyla yüzde 0,9 düşerek ton başına 13 bin 688 dolara geriledi.
Diğer baz metallerde de aşağı yönlü bir seyir izlendi. Aynı dakikalarda alüminyum yüzde 0,6, çinko ise yüzde 0,5 değer kaybetti.
Warsh'ın açıklamaları faiz beklentilerini artırdı
Bloomberg News'in haberine göre Warsh, basın toplantısında enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığına sık sık vurgu yaptı.
Bu mesajların ardından vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar, gelecek ay kadar erken bir tarihte faiz artışı yapılabileceği ihtimaline yönelik pozisyonlarını artırdı.
Barış iyimserliği zayıfladı
Faiz artışı beklentilerindeki güçlenme, ABD ile İran arasında bu hafta varılan geçici barış anlaşmasının metal piyasalarında yarattığı olumlu havayı da sınırladı.
Daha şahin bir Fed yaklaşımının, küresel ekonomik büyümeyi baskılayabileceği ve buna bağlı olarak metal talebi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği değerlendiriliyor.