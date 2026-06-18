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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi?

Bakır fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele vurgusunun faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın başındaki kazanımlarını geri verdi. ABD-İran arasındaki geçici barış anlaşmasının yarattığı iyimserlik zayıflarken, LME'de bakır ton başına 13 bin 688 dolara geriledi.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 1

Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın ilk basın toplantısında verdiği mesajların faiz artışı beklentilerini güçlendirmesinin ardından düşüşe geçti.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 2

Haftanın başında ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının yarattığı iyimserlikle destek bulan bakır, Fed'e ilişkin beklentilerin değişmesiyle kazanımlarını geri verdi.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 3

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı, Şanghay saatiyle 11.50 itibarıyla yüzde 0,9 düşerek ton başına 13 bin 688 dolara geriledi.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 4

Diğer baz metallerde de aşağı yönlü bir seyir izlendi. Aynı dakikalarda alüminyum yüzde 0,6, çinko ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 5

Warsh'ın açıklamaları faiz beklentilerini artırdı

Bloomberg News'in haberine göre Warsh, basın toplantısında enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığına sık sık vurgu yaptı.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 6

Bu mesajların ardından vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar, gelecek ay kadar erken bir tarihte faiz artışı yapılabileceği ihtimaline yönelik pozisyonlarını artırdı.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 7

Barış iyimserliği zayıfladı

Faiz artışı beklentilerindeki güçlenme, ABD ile İran arasında bu hafta varılan geçici barış anlaşmasının metal piyasalarında yarattığı olumlu havayı da sınırladı.

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Bakırda yükseliş kısa sürdü: Düşüş fırsat mı, risk mi? - Resim: 8

Daha şahin bir Fed yaklaşımının, küresel ekonomik büyümeyi baskılayabileceği ve buna bağlı olarak metal talebi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği değerlendiriliyor.

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