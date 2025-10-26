Balıkçılar uyardı: Palamut avı az, fiyatlar uçtu
Ordu balık pazarlarında hareketlilik sürerken, avı azalan palamutun yüksek fiyatı dikkat çekiyor. Perşembe ilçesindeki tezgahlarda, palamutun tanesi büyüklüğüne göre 150 liradan başlayıp 300 liraya kadar satışa sunuluyor. Balıkçı Kadir Çelik, bu sezon avın yetersiz kaldığını belirtirken, yüksek maliyete rağmen vatandaşların palamuda ilgi gösterdiğini ifade etti. Palamutun yanı sıra, hamsi kilogramı 100 TL, istavrit 150 TL, mezgit ise 200 TL'den satılıyor.
Ordu'da balık tezgahlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Bölge sularında avlanan hamsinin yanı sıra, az miktarda da olsa tezgahlara inmeye başlayan palamutlar, yüksek fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.
Perşembe ilçesindeki balık pazarında tezgahlarda yerini alan palamutun tanesi, büyüklüğüne göre 150 liradan başlayıp 300 liraya kadar alıcı buluyor.
Bölge esnafından balıkçı Kadir Çelik, bu sezon palamut avının önceki dönemlere göre oldukça yetersiz kaldığını belirtti. Çelik, son günlerde az miktarda avlanabilen palamudu "150 ila 300 liradan satışa sunduklarını" aktarırken, yüksek fiyata rağmen vatandaşların palamuda ilgi gösterdiklerini ifade etti.
Palamutun yanı sıra diğer deniz ürünlerinin fiyatlarına da değinen Çelik, hamsinin kilogramını 100 liradan, istavriti 150 liradan, mezgiti ise 200 liradan sattıklarını kaydetti.
Bir diğer balıkçı olan Erdal Çama ise, palamudu uzun bir aradan sonra yeniden tezgâhlarında müşterilere sunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.