Balıkta son 10 yılın en bol dönemi: Tezgahlarda fiyatlar dikkat çekti

Soğuk hava balıkları büyütecek

Yağışların başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle balıkların daha fazla büyümesinin beklendiğini dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Böyle havalarda balık daha da büyüyor. İnşallah balık kilonun üzerine de çıkar. Bu durumda balık daha da ucuzlar. Havalar soğuyunca, yağmur olunca balık daha güzel büyür. Balık bolluğu son 10 yılın en yüksek seviyelerinde. Bu sene her çeşit balık var. Ama bolluk olarak şu anda palamut, hamsi, istavrit, mezgit, tekir oldukça fazla. Vatandaşların balığa ilgisi çok güzel. Şu anda bol bol balık yiyorlar, tezgahlar dolu dolu, satışlar da güzel. Yani alan da satan da yiyen de memnun."

En fazla rağbet palamuda

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erkan Sarıyaprak da sezonun iyi başladığını ve özellikle palamut avında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti.

Sarıyaprak, "Balık çok bol. Bu sene, son 10 yılın en çok palamutu var. İnşallah daha da bol olacak. Hamsi, istavrit, tekir çok bol bu sene. İnşallah halkımız bu sene çok balık yiyecek. Palamut en çok rağbet görüyor. Palamuttan sonra hamsi, istavrit ve tekir geliyor." dedi.