Balıkta son 10 yılın en bol dönemi: Tezgahlarda fiyatlar dikkat çekti
İstanbul'da yeni balıkçılık sezonuyla birlikte tezgahlar palamut, hamsi ve istavritle doldu. Balıkçılar son 10 yılın en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirtirken, havaların soğumasıyla fiyatların daha da gerileyebileceğini söyledi.
İstanbul'da 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla başlayan yeni balıkçılık sezonunda av miktarındaki artış tezgahlara yansıdı. Palamut, hamsi ve istavrit başta olmak üzere birçok balık türünde yaşanan bolluk hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Sezonun açılmasının ardından hava ve deniz şartlarının balıkçılığa elverişli seyretmesi, teknelerin daha fazla avla kıyıya dönmesini sağladı. Balık miktarındaki artışla birlikte tezgahlardaki çeşitlilik de arttı.
Palamut 100 ile 150 lira arasında
İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, 1 Eylül'de başlayan sezonla birlikte balıkçıların denize açıldığını ve teknelerin dolu şekilde geri döndüğünü belirtti.
Sezonun oldukça iyi başladığını aktaran Gün, özellikle palamut, hamsi ve istavritte bolluk yaşandığını söyledi.
Gün, "Palamudun fiyatı büyüklüğüne göre 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Hamsi bu sene bol, 100 lira, 80 lira fiyatları oluyor. İstavrit de aynı şekilde çok güzel." diye konuştu.
Bu yıl vatandaşlar Marmara'da balığa doyacak
Bu sezonun geçen yıla kıyasla oldukça farklı geçtiğine dikkati çeken Gün, balıkçıların avdan memnun olduğunu belirtti.
Gün, "Tekneler dolu dolu geliyor. Balıkçılık sezonu bitene kadar böyle devam eder inşallah. Esnafımız durumdan memnun. Bu yıl vatandaşlar Marmara'da balığa doyacak." ifadelerini kullandı.
Soğuk hava balıkları büyütecek
Yağışların başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle balıkların daha fazla büyümesinin beklendiğini dile getiren Gün, şunları kaydetti:
"Böyle havalarda balık daha da büyüyor. İnşallah balık kilonun üzerine de çıkar. Bu durumda balık daha da ucuzlar. Havalar soğuyunca, yağmur olunca balık daha güzel büyür. Balık bolluğu son 10 yılın en yüksek seviyelerinde. Bu sene her çeşit balık var. Ama bolluk olarak şu anda palamut, hamsi, istavrit, mezgit, tekir oldukça fazla. Vatandaşların balığa ilgisi çok güzel. Şu anda bol bol balık yiyorlar, tezgahlar dolu dolu, satışlar da güzel. Yani alan da satan da yiyen de memnun."
En fazla rağbet palamuda
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erkan Sarıyaprak da sezonun iyi başladığını ve özellikle palamut avında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti.
Sarıyaprak, "Balık çok bol. Bu sene, son 10 yılın en çok palamutu var. İnşallah daha da bol olacak. Hamsi, istavrit, tekir çok bol bu sene. İnşallah halkımız bu sene çok balık yiyecek. Palamut en çok rağbet görüyor. Palamuttan sonra hamsi, istavrit ve tekir geliyor." dedi.
Mevsimine göre balık tavsiyesi
Yağışlı ve soğuk havanın balıkların hem miktarını hem de lezzetini olumlu etkilediğini ifade eden Sarıyaprak, vatandaşlara balığı mevsiminde tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.
Sarıyaprak, "Yağmur yağarsa palamut biraz daha büyür, daha bol olur, soğuk suda da balık biraz daha lezzetli olur. Daha çok balık bekliyoruz. Bu sene son yılların en bol balığı var. Hem istavrit bol hem hamsi bol hem palamut bol. Vatandaşlarımız mevsimine göre balık yesin. Bu sene mesela eylülde palamut, ekimde lüfer, kasımda sarı kanat yesin. Mevsimine göre vatandaşlar balığı yerse tadına doyamaz." diye konuştu.