Balkabağı süsleyerek milyoner oldu! Günde 10 bin dolar kazanıyor
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Heather Torres, evlerin girişlerini balkabaklarıyla süsleme fikrini kârlı bir işe dönüştürdü. Sadece temmuz ile kasım ayları arasında faaliyet gösteren girişimi, yoğun sezonda günlük 10 bin dolara kadar gelir elde ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hobi olarak başladığı balkabağı süsleme işini milyonlarca liralık sezonluk bir girişime dönüştüren Heather Torres, bugün ABD'de lüks dekorasyon hizmeti sunan girişimciler arasında gösteriliyor. Dallas-Fort Worth bölgesinde faaliyet gösteren şirketi, sonbahar aylarında yüzlerce evi balkabaklarıyla dekore ederek dikkat çekici bir başarı hikâyesine imza atıyor.
Torres, arkadaşlarının Noel süslemeleri için yüksek ücretler ödediğini görünce benzer bir hizmeti sonbahar dekorasyonuna uyarlamaya karar verdi. Evini yıllardır balkabaklarıyla süsleyen girişimci, 2020 yılında "Porch Pumpkins" adlı şirketini kurarak profesyonel hizmet vermeye başladı.
İlk yılında yalnızca 30 ev dekore etmeyi planlayan Torres'in şirketi beklentilerin çok üzerine çıktı. Girişim, 2020 sezonunda 250 evi süsledi. Bu sayı sonraki yıllarda katlanarak arttı. Şirket, Dallas-Fort Worth ve Houston bölgelerinde bir sezonda 1037 farklı balkabağı dekorasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Austin'e de açılmayı planlıyor.
Torres'in sunduğu dekorasyon paketlerinin fiyatı 325 ila 1350 dolar arasında değişiyor. Yoğun talep nedeniyle sezonluk kontenjanlar kısa sürede dolarken, girişimci katıldığı bir podcast yayınında yoğun bir günde yaklaşık 50 sipariş aldıklarını ve bunun yaklaşık 10 bin dolarlık günlük ciro anlamına geldiğini anlattı.
Şirket, Şükran Günü sonrasında balkabaklarını toplama hizmeti de sunuyor. Müşterilerin yaklaşık yüzde 65 ila 70'i bu hizmeti tercih ediyor.
Toplanan balkabakları yerel çiftliklere hayvan yemi olarak bağışlanırken, kullanılan samanlar da yine çiftliklerde değerlendiriliyor. Böylece sezon sonunda atık oluşmasının önüne geçiliyor.
Başlangıçta yalnızca arkadaş çevresi aracılığıyla müşteri bulan Torres'in işi, Instagram'da yüksek takipçili bir hesabın paylaşımıyla hızla büyüdü.
O paylaşımın ardından yabancı müşterilerden yoğun talep almaya başlayan girişim, bugün bölgesinde lüks sonbahar dekorasyonu denildiğinde akla gelen markalardan biri haline geldi.