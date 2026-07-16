Balkabağı süsleyerek milyoner oldu! Günde 10 bin dolar kazanıyor

İlk yılında yalnızca 30 ev dekore etmeyi planlayan Torres'in şirketi beklentilerin çok üzerine çıktı. Girişim, 2020 sezonunda 250 evi süsledi. Bu sayı sonraki yıllarda katlanarak arttı. Şirket, Dallas-Fort Worth ve Houston bölgelerinde bir sezonda 1037 farklı balkabağı dekorasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Austin'e de açılmayı planlıyor.