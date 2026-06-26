Bamyada hasat başladı, üretici destek bekliyor

Yaklaşık 12-13 yıldır aktif olarak sektörün içerisinde bulunduğunu kaydeden Kan, "Hem üretim yapıyoruz hem de ürünleri işleyip pazarlıyoruz. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderiyoruz. Pazarcılar ve firmalar da ürünlerimizi alıyor. Bu bölgede yoğun bir bamya üretimi var ve aile işletmesi olarak yaklaşık 20 yıldır bu işi sürdürüyoruz" dedi.