Banka banka listelendi! İşte en düşük geri ödemeli konut kredileri! (En uygun konut kredileri)
Konut kredisi faiz oranı geçtiğimiz hafta yüzde 43,22 olarak kaydedilirken bazı özel bankalar uzun vadeli tüketici kredi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Ev, araba ve genel harcamaları için finansman ihtiyacı olanların kredi arayışı devam ederken bankaların faiz oranları takip ediliyor. Kredi faizinde düşüş ve gayrimenkul fiyatlarında artış öngörenler konuta yöneldi. Konut kredisinde en uygun oran yüzde 2,79'dan başlıyor yüzde 6.99'a kadar çıkıyor. İşte banka banka alınabilecek en uygun konut kredileri ve geri ödeme tutarları...
Ekonomik belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun etkisiyle gayrimenkul yatırımları, güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle enflasyon karşısında uzun vadeli sabit faizli krediler, yatırımcılara ileride ödeme kolaylığı sağlıyor. İşte sırasıyla konut kredisi almak isteyen vatandaşlar için banka banka en az geri ödemeli ve en uygun krediler...
ŞEKERBANK (KONUT KREDİSİ)
Kredi tutarı: 3 milyon TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 176.884,12 TL
Toplam Ödeme: 21.250.654 TL
DENİZBANK (MORTGAGE KREDİSİ)
Kredi tutarı: 3 milyon TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.286.238 TL
HALKBANK (KONUT KREDİSİ)
Kredi tutarı: 3 milyon TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 103.880 TL
Toplam Ödeme: 12.482.552 TL