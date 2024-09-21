Banka banka listelendi! İşte en düşük geri ödemeli konut kredileri! (En uygun konut kredileri)

Ekonomik belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun etkisiyle gayrimenkul yatırımları, güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle enflasyon karşısında uzun vadeli sabit faizli krediler, yatırımcılara ileride ödeme kolaylığı sağlıyor. İşte sırasıyla konut kredisi almak isteyen vatandaşlar için banka banka en az geri ödemeli ve en uygun krediler...

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