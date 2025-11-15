Google Haberler

Banka hisseleri son bir yılda ne kadar kazandırdı?

BİST banka hisseleri uçtu mu, çakıldı mı? Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların son bir yıldaki büyük farklar ortaya koydu. Bazı hisseler rekor kırarken bazıları düşüş yaşadı. Hangi banka hissesi rakiplerini geride bıraktı? Hangileri değer kaybetti?

Taşkın Su
ICBC Turkey (ICBCT)
14 Kasım 2024: 14.13 TL (0.41 dolar)
14 Kasım 2025: 13.43 TL (0.31 dolar)
Değişim (%): - 4.95
En Yüksek: 18.86 TL (17 Eylül 2025)
En Düşük: 11.55 TL (24 Mart 2025)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
14 Kasım 2024: 12.16 TL (0.35 dolar)
14 Kasım 2025: 11.84 TL (0.28 dolar)
Değişim (%): - 2.63
En Yüksek: 14.73 TL (2 Eylül 2025)
En Düşük: 9.59 TL (24 Mart 2025)

Türkiye İş Bankası (ISCTR)
14 Kasım 2024: 12.65 TL (0.36 dolar)
14 Kasım 2025: 12.32 TL (0.29 dolar)
Değişim (%): - 2.60
En Yüksek: 16.60 TL (17 Mart 2025)
En Düşük: 10.07 TL (30 Nisan 2025)

Akbank (AKBNK)
14 Kasım 2024: 55.40 TL (1.61 dolar)
14 Kasım 2025: 58.30 TL (1.38 dolar)
Değişim (%): + 5.23
En Yüksek: 76.20 TL (17 Mart 2025)
En Düşük: 47.88 TL (30 Nisan 2025)

Vakıfbank (VAKBN)
14 Kasım 2024: 24.04 TL (0.70 dolar)
14 Kasım 2025: 26.98 TL (0.63 dolar)
Değişim (%): + 12.22
En Yüksek: 30.10 TL (26 Ağustos 2025)
En Düşük: 19.92 TL (21 Nisan 2025)

Garanti Bankası (GARAN)
14 Kasım 2024: 113.80 TL (3.31 dolar)
14 Kasım 2025: 129.20 TL (3.06 dolar)
Değişim (%): + 13.53
En Yüksek: 154.50 TL (4 Ağustos 2025)
En Düşük: 98.75 TL (9 Mayıs 2025)

Yapı Kredi Bankası (YKBNK)
14 Kasım 2024: 27.54 TL (0.80 dolar)
14 Kasım 2025: 31.96 TL (0.75 dolar)
Değişim (%): + 16.04
En Yüksek: 36.20 TL (22 Eylül 2025)
En Düşük: 21.92 TL (21 Nisan 2025)

Albaraka (ALBRK)
14 Kasım 2024: 5.80 TL (0.16 dolar)
14 Kasım 2025: 7.50 TL (0.17 dolar)
Değişim (%): + 29.31
En Yüksek: 9.52 TL (4 Ağustos 2025)
En Düşük: 5.54 TL (20 Kasım 2024)

Halkbank (HALKB)
14 Kasım 2024: 16.07 TL (0.46 dolar)
14 Kasım 2025: 27.04 TL (0.64 dolar)
Değişim (%): + 68.26
En Yüksek: 30.80 TL (2 Ekim 2025)
En Düşük: 15.49 TL (19 Kasım 2024)

Şekerbank (SKBNK)
14 Kasım 2024: 4.24 TL (0.12 dolar)
14 Kasım 2025: 8.10 TL (0.19 dolar)
Değişim (%): + 91.03
En Yüksek: 8.60 TL (29 Ağustos 2025)
En Düşük: 3.67 TL (25 Şubat 2025)

