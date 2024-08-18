Bankacılıkta kariyer düşünenler dikkat! İşte banka CEO'larının okuduğu üniversiteler ve bölümleri...
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların üst yöneticilerinin hangi üniversitelerde ve hangi bölümlerde okuduğunu biliyor muydunuz? Finans Uzmanı Burç Okumuş, sosyal medya hesabından banka CEO’larının üniversitesi eğitimlerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bankaların 1 numaralarının çoğunun mühendislik kökenli olması dikkat çekti. İşte banka CEO’ları ve eğitimleri…
Selim Kervancı, HSBC
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
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Mahmut Akten, Garanti BBVA
Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
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Gökhan Erun, Yapı Kredi Bankası
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
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Mert Öncü, Odeabank
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
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