Bankadan altın almak uygun mu? İşte makas komisyon ücreti en düşük bankalar...

Kuyumcuda yok, bankada daha ucuz

Türkiye Gazetesi'nden Mesut Şahin'in derlediği habere göre, bazı kuyumcularda gram altın bulunamazken, yatırımcılar bu kez “Altını kuyumcudan mı, bankadan mı almak daha kârlı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bankalarda gram altın satış fiyatlarının fiziki altına kıyasla daha uygun olduğu görülüyor. Ancak bankaların alış fiyatları da daha düşük, yani makas farkı burada da önemli bir detay olarak öne çıkıyor.