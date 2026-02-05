Bankadan altın almak uygun mu? İşte makas komisyon ücreti en düşük bankalar...
Altın fiyatlarında sert dalgalanma yatırımcıyı ikilemde bıraktı. Kapalıçarşı’da makas 500 lirayı aşarken, gram altın spot piyasa ile fiziki fiyat arasında ciddi fark oluştu. Kuyumcularda altın bulunamazken, bankalardaki daha düşük satış fiyatları “Altın bankadan mı alınmalı?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bankalardaki altın makas farklı ise sorgulanmaya başlandı. Hangi bankadan altın almak daha mantıklı? Hangi banka ucuz altın satıyor? İşte bankaların komisyon farkları...
Altın fiyatlarında sert dalgalanma sürerken yatırımcıların kafası karışmış durumda. Gram altın 7 bin 811 lirayı, ons altın ise 5 bin 595 doları görerek tarihi zirvelerini test ettikten sonra son 10 yılın en sert düşüşlerinden birini yaşadı.
Zirveden sonra gram altın yaklaşık 1.600 lira, ons altın ise 1.100 dolar gerilerken, sert yönler yatırımcıları tedirgin etti. Son günlerde toparlanma sinyalleri veren altının ons fiyatı 5 bin dolar, gram fiyatı ise 7 bin lira seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.
Kapalıçarşı’da makas açıldı
Dalgalanmanın etkisi Kapalıçarşı’da daha net hissediliyor. Gram altın spot piyasada 6.900 lira civarında işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 7 bin 400 liranın üzerine çıktı. Makas farkının 500 lirayı aşması, fiziki altına erişimi de zorlaştırdı.
Kuyumcuda yok, bankada daha ucuz
Türkiye Gazetesi'nden Mesut Şahin'in derlediği habere göre, bazı kuyumcularda gram altın bulunamazken, yatırımcılar bu kez “Altını kuyumcudan mı, bankadan mı almak daha kârlı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bankalarda gram altın satış fiyatlarının fiziki altına kıyasla daha uygun olduğu görülüyor. Ancak bankaların alış fiyatları da daha düşük, yani makas farkı burada da önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Banka banka fiyatlar takip ediliyor
Yatırımcılar, özellikle makas ve komisyon farkı düşük bankalara yönelirken, güncel altın alış-satış fiyatları bankaların mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Kullanıcılar "Hangi bankadan altın almak daha mantıklı?" , "Hangi banka ucuz altın satıyor?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte bankaların komisyon farkları...
Akbank
Bankadan alış: 6.942 TL
Bankaya satış: 6.622 TL
Makas farkı: 320 TL
Halkbank
Bankadan alış: 6.983 TL
Bankaya satış: 6.676 TL
Makas farkı: 307 TL
Garanti Bankası
Bankadan alış: 6.939 TL
Bankaya satış: 6.716 TL
Makas farkı: 223 TL
DenizBank
Bankadan alış: 6.930 TL
Bankaya satış: 6.712 TL
Makas farkı: 218 TL
İş Bankası
Bankadan alış: 6.890 TL
Bankaya satış: 6.702 TL
Makas farkı: 188 TL
TEB
Bankadan alış: 6.899 TL
Bankaya satış: 6.716 TL
Makas farkı: 183 TL
Yapı Kredi
Bankadan alış: 6.926 TL
Bankaya satış: 6.746 TL
Makas farkı: 180 TL
Albaraka Türk
Bankadan alış: 6.863 TL
Bankaya satış: 6.685 TL
Makas farkı: 178 TL
Kuveyt Türk
Bankadan alış: 6.903 TL
Bankaya satış: 6.725 TL
Makas farkı: 178 TL
Ziraat Bankası
Bankadan alış: 6.886 TL
Bankaya satış: 6.710 TL
Makas farkı: 176 TL
Türkiye Finans
Bankadan alış: 6.833 TL
Bankaya satış: 6.759 TL
Makas farkı: 74 TL
Altın alış ve satış fiyatları bankaların mobil uygulaması üzerinden 12.30 itibarıyla alınmıştır.