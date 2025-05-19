Bankalar açık mı? 19 Mayıs (bugün) banka çalışıyor mu, kapalı mı? EFT - havale yapılıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil. Resmi tatil günlerinde bankaların durumu bir hayli aratılıyor. Bankada işi olanlar, para yatırma ve çekme işlemi yapmak isteyenler bankaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor ve "Bankalar açık mı" diye soruyor. İşte yanıtı...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu kapsamda bankalarla ilgili gelişmeler de merak ediliyor. Özellikle para yatırma, çekme ya da diğer bankacılık işlemleri planlayan vatandaşlar, "Bankalar açık mı" sorusunu yöneltiyor.
19 Mayıs'ta bankalar açık mı?
Resmi tatil kapsamında olan 19 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak. EFT işlemleri de resmi tatillerde gerçekleşmediğinden, 19 Mayıs'ta yapılan EFT'ler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü işleme alınacak.
Ancak FAST sistemi ile aynı banka içerisindeki havale işlemleri, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilecek.