19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu kapsamda bankalarla ilgili gelişmeler de merak ediliyor. Özellikle para yatırma, çekme ya da diğer bankacılık işlemleri planlayan vatandaşlar, "Bankalar açık mı" sorusunu yöneltiyor.

1 | 3