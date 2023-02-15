Bankalar deprem yardımlarını açıklamaya başladı: İşte banka banka yapılan açıklamalar
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bankaların 2022 kârlarından 50 milyar lirayı deprem bölgesine tahsis edeceğini duyurmuştu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği felaket sonrasında bankalardan destek açıklaması gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından afete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan bu açıklamasında, bankacılık sektörünün kârlarının yüzdelik bir kısmını depremzedeler için tahsis edeceğini söylemişti. Bankalardan konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.
Türkiye İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış yapacağını, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek vereceğini duyurdu.
Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023'e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacak.
Akbank, afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon TL destek vereceğini açıkladı.
Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor.
Finansal destek kapsamında ayrıca yine bu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunuluyor. Bu süreçte ilgili müşterilerin ekstrelerine ya da hesaplarına gecikme faizi yansıtılmıyor ve gecikme bildirimi yapılmıyor.
Aynı zamanda depremden etkilenen Akbank müşterileri, talep etmeleri durumunda, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarını 6 aya kadar erteleyebiliyor.
Deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili olarak bir açıklama da Yapı Kredi'den geldi. Bankanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, AFAD’da 580 milyon lira yardım yapılacağı ifade edildi.