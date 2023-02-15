Bankalar deprem yardımlarını açıklamaya başladı: İşte banka banka yapılan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından afete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan bu açıklamasında, bankacılık sektörünün kârlarının yüzdelik bir kısmını depremzedeler için tahsis edeceğini söylemişti. Bankalardan konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

Türkiye İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış yapacağını, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek vereceğini duyurdu.

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023'e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacak.