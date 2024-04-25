Bankalar emekli maaş promosyonu yarışında: 15 bin TL’ye varan nakit promosyon… Son tarih duyuruldu

Garanti BBVA'dan emeklilere özel nakit promosyon fırsatı

Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşteriler için promosyon kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında, emeklilere maaşlarına göre değişen oranlarda nakit promosyon sunuluyor. 10 bin liraya kadar olan maaşlar için 6 bin 250 lira, 10 bin lira ila 15 bin lira arasında maaş alanlar için 10 bin lira, 15 bin lira ila 20 bin lira arasındakiler için 12 bin 500 lira nakit promosyon verilecek.

Maaşı 20 bin lira üzeri olan emekliler ise 15 bin lira nakit promosyon alabilecek.

Promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin 30 Nisan’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olma gibi işlemler, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, EYT statüsünde olup prim borcu bulunanlar, avantajlı faiz oranlarından yararlanarak EYT kredisi kullanarak hızlıca emekli olabilecek.

Emekliler, Garanti BBVA’dan maaşlarını aldıklarında, bankanın internet ve mobil şubeleri üzerinden yapacakları havaleler ile hafta içi saat 16:00'ya kadar gerçekleştirecekleri EFT/FAST işlemleri için herhangi bir ücret ödemeyecek. Emekliler, ayrıca kendilerine özel olarak sunulan vadeli mevduat ve kredi fırsatlarından da faydalanabilecek.