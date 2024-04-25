Bankalar emekli maaş promosyonu yarışında: 15 bin TL’ye varan nakit promosyon… Son tarih duyuruldu
Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvuruları sürüyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi. Bazı bankalar promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye kadar yükseltti. Son olarak 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı ortaya çıktı. Bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları ise 30 Nisan itibarıyla sona eriyor.
Garanti BBVA'dan emeklilere özel nakit promosyon fırsatı
Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşteriler için promosyon kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında, emeklilere maaşlarına göre değişen oranlarda nakit promosyon sunuluyor. 10 bin liraya kadar olan maaşlar için 6 bin 250 lira, 10 bin lira ila 15 bin lira arasında maaş alanlar için 10 bin lira, 15 bin lira ila 20 bin lira arasındakiler için 12 bin 500 lira nakit promosyon verilecek.
Maaşı 20 bin lira üzeri olan emekliler ise 15 bin lira nakit promosyon alabilecek.
Promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin 30 Nisan’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olma gibi işlemler, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Ayrıca, EYT statüsünde olup prim borcu bulunanlar, avantajlı faiz oranlarından yararlanarak EYT kredisi kullanarak hızlıca emekli olabilecek.
Emekliler, Garanti BBVA’dan maaşlarını aldıklarında, bankanın internet ve mobil şubeleri üzerinden yapacakları havaleler ile hafta içi saat 16:00'ya kadar gerçekleştirecekleri EFT/FAST işlemleri için herhangi bir ücret ödemeyecek. Emekliler, ayrıca kendilerine özel olarak sunulan vadeli mevduat ve kredi fırsatlarından da faydalanabilecek.
Ziraat Bankası emekli promosyonu
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Halkbank emekli promosyon
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı
• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL
Vakıfbank emekli promosyonu
Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak.