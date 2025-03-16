Bankalar emekli promosyonlarında rakamı artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Milyonlarca emekli banka değişikliği yapmadan önce hangi banka ne kadar promosyon veriyor araştırmaya başladı. Yeni müşterilerine cazip teklifler sunan bankalar, emekli promosyon tutarlarını da artırdı. Hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda promosyonlar 25 liraya dayandı. Peki emekliye en yüksek promosyon hangi bankada? Kamu bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...
Emekliler hizmet aldıkları bankalarda, sözleşme süresini tamamlayınca farklı bir bankaya geçebiliyorlar. Bu süreçte yeni müşterilerini arayan bankalar da cazip fırsatlarla emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor.
Yaklaşık 16 milyon emekli için bankalar promosyon yarışına girerken, emekliler de hangi banka ne avantajlar sunuyor ve ne kadar emekli promosyonu veriyor merak ediyor. İşte banka banka emkli promosyon tutarları ve fırsatlar...
Garanti Bankası
Garanti BBVA’da emekli maaşı;
-10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
-10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
-15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL
-20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
DenizBank
DenizBank; 0-9.999 TL arası emekli maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon veriyor.
Banka ayrıca nakit promosyona ek olarak,
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanana 1,000 TL nakit,
KMH ürün başvurusu yapana 1,000 TL nakit,
Kredi Kartı alana 2,000 TL nakit,
Faturasına otomatik ödeme talimatı verene de;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Akbank
Akbank’ta emekli maaşı;
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL,
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
Ayrıca, SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara ek olarak 2.500 TL değerinde chip-para veriliyor.