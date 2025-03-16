Bankalar emekli promosyonlarında rakamı artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekliler hizmet aldıkları bankalarda, sözleşme süresini tamamlayınca farklı bir bankaya geçebiliyorlar. Bu süreçte yeni müşterilerini arayan bankalar da cazip fırsatlarla emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Yaklaşık 16 milyon emekli için bankalar promosyon yarışına girerken, emekliler de hangi banka ne avantajlar sunuyor ve ne kadar emekli promosyonu veriyor merak ediyor. İşte banka banka emkli promosyon tutarları ve fırsatlar... 1 | 10

Garanti Bankası Garanti BBVA’da emekli maaşı;

-10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

-10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

-15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL

-20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. 2 | 10

DenizBank DenizBank; 0-9.999 TL arası emekli maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon veriyor. Banka ayrıca nakit promosyona ek olarak, Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanana 1,000 TL nakit,

KMH ürün başvurusu yapana 1,000 TL nakit,

Kredi Kartı alana 2,000 TL nakit,

Faturasına otomatik ödeme talimatı verene de;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. 3 | 10