Bankalar faizleri güncelledi: 1 milyonun getirisi belli oldu! İşte en yüksek faiz veren bankalar...
Birikimini enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar risksiz olması nedeniyle vadeli mevduat hesaplarını yoğun olarak tercih ediyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, bankalar mevduat faizlerinde güncellemeye gidebiliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon liraya 32 günlük vade sonunda en yüksek faiz getirisi sağlayan banka hangisi? Vade sonunda 1 milyon TL ne kadar olur? Bu ve bunlar gibi sorular başta Google olmak üzere arama motorlarında en çok aratılan konular arasında... İşte 24 Eylül 2024 itibarıyla banka banka mevduat faizlerinde son durum...
Mevduat faizleri Nisan 2024’te yüksek oranlara ulaşmış ve takip eden adaylarda tedrici düşüşe geçmişti. 24 Eylül itibarıyla vatandaşlar bankalarda ortalama mevduat faizlerini araştırıyor.
Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının tüketici kredisi faizlerini düşürmesi bekleniyor.
24 Eylül itibarıyla geçerli olacak değişikliklere ilişkin yorumunda iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, “BDDK’nın son kararı ile birlikte düşününce bankaların aracılık maliyetininin azalacağı kesin. Bankalar tüketici kredisi faizlerini düşüreceklerdir” çıkarımında bulunmuştu.
Peki tüketici kredileri düşerken bankaların mevduata verdiği faiz ne durumda, hangi banka ne kadar faiz veriyor, 1 milyon liranın faiz getirisi ne kadar?
Vatandaşlar tüm bu soruların yanıtlarını merak ederken, banka banka faiz oranlarını, net kazancı ve 32 gün vade sonunda ele geçecek toplam miktarı hesapladık.
İşte bugün (24 Eylül 2024) itibarıyla mevduat faizlerinde son durum...