Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: Hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor?
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Nisan ayında yüksek faiz oranlarına ulaşan mevduat faizleri, sonraki aylarda düşüş göstermişti. Bankaların ortalama mevduat faizlerinin hangi seviyelerde olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bankada 2 milyon TL parası olan 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor?
CEPTE TEB Faiz Oranı: %53,00 Net Getiri: 80.589 TL Vade sonu tutar: 2.080.589 TL
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ON PLUS Faiz Oranı: %47,00 Net Getiri: 71.466 TL Vade sonu tutar: 2.071.466 TL
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FİBA BANKA Faiz Oranı: %52,00 Net Getiri: 79.068 TL Vade sonu tutar: 2.079.068 TL
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ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: %53,00 Net Getiri: 80.589 TL Vade sonu tutar: 2.080.589 TL
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