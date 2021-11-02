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  4. Bankalar yükselişte: Son 10 günde hangi banka ne kadar yükseldi?

Bankalar yükselişte: Son 10 günde hangi banka ne kadar yükseldi?

Borsa İstanbul'da son 10 işlem gününde banka hisselerinde yaşanan yüzde 17'lik artış dikkat çekiyor. Bu dönemde BİST 100 Endeksi yüzde 9 prim yaptı. Peki bu süreçte hangi banka ne kadar değer kazandı?

AKBANK

18 Ekim kapanış: 5,08
2 Kasım (Saat 15:00 itibariyle): 6,03
Değişim: Yüzde 9,5

1 | 10

ALBARAKA TÜRK:

18 Ekim kapanış: 1,80
2 Kasım (Saat 15:00 itibariyle): 1,7950
Değişim: - Yüzde 0,2

2 | 10

GARANTİ BBVA

18 Ekim kapanış: 8,80
2 Kasım (Saat 15:00 itibariyle): 10,12
Değişim: Yüzde 15

3 | 10

Halk Bank

18 Ekim kapanış: 4,32
2 Kasım (Saat 15:00 itibariyle): 4,47
Değişim: Yüzde 3,5

4 | 10