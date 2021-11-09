Bankalar yükselişte: Son 3 haftada hangi banka ne kadar yükseldi?
Borsa İstanbul'da son 3 haftada banka hisselerinde yaşanan yükseliş yüzde 22'yi geçerken bu süreçte yüzde 30'un üzerinde primlenen bankalar dikkat çekiyor. Aynı dönemde BİST 100 Endeksi ise yüzde 17 prim yaptı. Peki son haftalarda hangi banka ne kadar değer kazandı?
AKBANK
18 Ekim kapanış: 5,08
9 Kasım (Saat 10:30 itibariyle): 6,39
Değişim: Yüzde 25
1 | 10
ALBARAKA TÜRK:
18 Ekim kapanış: 1,80
9 Kasım (Saat 10:30 itibariyle): 1,94
Değişim: - Yüzde 7,7
2 | 10
GARANTİ BBVA
18 Ekim kapanış: 8,80
9 Kasım (Saat 10:30 itibariyle): 10,70
Değişim: Yüzde 17,7
3 | 10
Halkbank
18 Ekim kapanış: 4,32
9 Kasım (Saat 10:30 itibariyle): 4,68
Değişim: Yüzde 8,3
4 | 10