Bankalardan altın için sürpriz güncelleme: Beklentiler tersine döndü
Fed'in şahin mesajları sonrası faizlerin artacağı beklentisi, altın piyasasında dengeleri altüst etti. Faiz beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altın yatırımcısı 'altın fiyatı yükselir mi, düşer mi' merak ederken bankacılık devleri ve uluslararası finans kuruluşları peş peşe altın fiyatı tahminlerini revize etti. İşte altın fiyatlarında kısa ve uzun vadeli en güncel tahminler...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fed'in Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantısında sıkılaşma eğilimi öne çıkarken bu şahin duruş altın fiyatlarında tüm hesaplamaları yerle bir etti. Bankalar tek tek altın tahminlerini revize ederken, yükseliş beklentisinin yerini daha ihtiyatlı öngörüler aldı.
Altın için iyimser tahminlerde bulunan Bank of America (BofA) da ocak ayındaki notunda sarı metalin bahara kadar ons başına 6 bin dolara ulaşacağını önögrmüştü. Ancak, altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası banka kısa vadeli beklentisini yeniden revize etti.
BofA, ABD'deki makroekonomik duruma işaret ederekaltının uzun vadede tekrar yükselişe geçeceğini ancak 6 bin dolarlık rekor hedefin yakın zamanda ulaşılabilir görünmediğini açıkladı.
Bankaya göre ABD'de yüksek bütçe açıkları, artan finansman ihtiyacı ve kalıcı enflasyon baskıları altını desteklese de kısa vadede Fed'in faiz artımı beklentisi altın fiyatlarını baskılıyor. Ancak BofA, jeopolitik riskler, zayıflayan dolar talebi ve merkez bankalarının güçlü alımlarına işaret ederek altın için orta-uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor.
BofA gibi Alman devi Deutsche Bank da altın tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka üçüncü çeyrekte ons altın fiyatının 4 bin 300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4 bin 800 dolar olacağını öngördü.
Londra merkezli finans devi Standard Chartered ise Bofa ve Deutsche Bank'a kıyasla daha iyimser bir senaryoyu temel alarak altının fiyatının 2027 ortalarında 5 bin 100 dolara ulaşacağını öngördü.
Goldman Sachs ise Fed'in şahin duruşuna işaret ederek yıl sonu altın fiyat tahminini 500 dolar düşürdü. Banka son raporunda yıl sonunda altın fiyatının 4 bin 900 dolar olacağını öngördü.
Altın için 5 bin 200 dolarlık tahmin açıklayan Morgan Stanley de Fed'in şahin duruşu nedeniyle bu rakama ulaşmanın giderek zorlaştığını bildirdi.
Ancak bankaların aşağı yönlü reviyonlarına ve beklentilerine karşılık Goldman Sachs, küresel merkez bankalarının 2026 sonuna kadar aylık ortalama 50 ton, 2027'de ise 40 ton civarında altın alımı yapmayı sürdüreceğini öngörüyor.
Bu talebin de altın fiyatları için kalıcı bir destek oluşturacağı ve altın fiyatlarını yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.