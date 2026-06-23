Bankalardan altın için sürpriz güncelleme: Beklentiler tersine döndü

Bankaya göre ABD'de yüksek bütçe açıkları, artan finansman ihtiyacı ve kalıcı enflasyon baskıları altını desteklese de kısa vadede Fed'in faiz artımı beklentisi altın fiyatlarını baskılıyor. Ancak BofA, jeopolitik riskler, zayıflayan dolar talebi ve merkez bankalarının güçlü alımlarına işaret ederek altın için orta-uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor.