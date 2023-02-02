Bankalardan ekonomiye rekor destek Bankalar 4. çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Geçtiğimiz yılı yüzde 366,4 artışla 433,5 milyar lira rekor kâr ile kapatan bankaların aktif büyüklükleri de yüzde 55,7 artışla 14,3 trilyon liraya ulaştı.

Banka genel müdürleri sektörün 2023'te ekonomiye katkı vermeye devam edeceği görüşünde hemfikir. 1 | 5

Akbank’ın 2022 net kârı 60 milyar TL’yi aştı Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2022’de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, “2022 küresel ekonomi için zorlu bir yıl oldu. Bütün dünyayı etkileyen enflasyonist baskıların, jeopolitik risklerle birlikte daha da arttığını gördük. Ancak sermaye ve altyapısı ile güçlü olan Türk bankacılık sektörü, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılı da sağlam ve başarılı geçirdi. Akbank da 2022 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti” değerlendirmesinde bulundu. 2022’de ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 616 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 757 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti: “Toplam mevduatımız 722 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 147 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 20 milyar 245 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde etti. 2022 yılında çok kuvvetli müşteri ve pazar payı kazanımına imza attık.” 2 | 5

Garanti BBVA'dan 974,4 milyar TL kredi Türkiye Garanti Bankası 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılında net kârı %348 artışla 58 milyar 510 milyon 306 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 milyon 231 bin TL oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2022 yılı makro politikaların çizdiği çerçevede, bankalar açısından zorlayıcı ve rekabeti alıştığımız sınırların dışına taşıyan bir yıl oldu” değerlendirmesinde bulundu. Başbuğ, “Kredi talebinin yabancı para değil, Türk Lirası ağırlıklı geliştiği bir yıl yaşadık. Regülasyonlarla uyumlu TL kredi büyümesiyle sektördeki payımızı artırarak özel bankalar arasındaki liderliğimizi sürdürdük. Enflasyon dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi, son çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti. Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme sürecine devam etti ve burada geleneksel liderliğimizi koruduk” diye konuştu. 3 | 5