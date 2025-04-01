Bankalardan yeni müşterilere 75 bin TL’ye varan faizsiz kredi!

Son dönemde artan kredi faizleri, vatandaşların faizsiz kredi kampanyalarına ilgisini artırırken, bankalar da müşteri portföylerini genişletmek için daha cazip teklifler sunuyor. 1 | 12

Mart ayında 60 bin TL’ye kadar sunulan faizsiz kredi limiti, bazı bankalarda 75 bin TL’ye çıktı. 6 ay vadeye kadar sunulan sıfır faizli krediler, acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük destek sağlıyor. 2 | 12

Faizsiz 75 bin TL kredi hangi bankada? Kampanyalar yalnızca yeni müşterilere özel sunulurken, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ne kadar vade sunuyor sizler için derledik. İşte en düşükten en yükseğe yeni müşterilere özel sunulan faizsiz banka kredileri: 3 | 12