Bankaların emekli promosyonlarında son durum: Tutarlar artırıldı… Milyonlarca emeklinin aylardır merakla beklediği zam oranları belirlendi. Emekli maaşlarındaki artışla birlikte, banka promosyonlarına da güncelleme geldi. 11 bankanın emekliliklere hesaplarını geçirmesi halinde vereceği promosyon tutarı belli oldu. Peki bankaların emekli maaşlarına verdiği promosyonlar ne durumda? İşte banka banka promosyon tutarları ve şartları…

GARANTİ BBVA Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon sunuyor. Kampanya 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olup, maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler yararlanabilir. 1 | 11

ZİRAAT BANKASI Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık peşin ödeme yapan banka, 2022 yılına ait promosyon tutarlarını iade etmeye gerek kalmadan başvuru kabul ediyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt edenler bu kampanyadan yararlanabilir. 2 | 11

HALKBANK Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. 10.000 – 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 3 | 11