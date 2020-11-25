Bankaların mevduat faizi oranları artıyor

Politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi sonrasında TL mevduat faizlerinde de yüzde 15 seviyesi görülmeye başlandı.

Bankaların 10 bin TL mevduata en çok tercih edilen 32 günlük vadede mevduat yüzde 15'e ulaştı.