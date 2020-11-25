Bankaların mevduat faizi oranları artıyor
T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında hareketlenme devam ediyor.
Politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi sonrasında TL mevduat faizlerinde de yüzde 15 seviyesi görülmeye başlandı.
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Bankaların 10 bin TL mevduata en çok tercih edilen 32 günlük vadede mevduat yüzde 15'e ulaştı.
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İşte bankaların mevduat faizi oranları...
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Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,50
Kazanç: 129 TL
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