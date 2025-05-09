Bankaların mevduat faizi yarışı: 500 bin TL ve 750 bin TL ne kadar kazandırıyor?
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar derken bankaların mevduat faizleri yükselişe geçti. Kimi bankalar, TL mevduat faizlerini 52'ye kadar çeki. Birikimini TL hesaplarından değerlendirmek isteyen yatırımcılar da hangi bankanın faiz ne kadar verdiğini merak ediyor. Peki 500 bin TL ve 750 bin TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon beklentileri bankaların mevduat faizlerini artırmasına neden oldu. Bazı bankaların mevduat faizleri yüzde 52'ye dayanmış durumda.
Yatırımcılar da bankaların faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, 32 gün vadeli 500 bin TL ve 750 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde son durum...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 35,5
Net kazanç: 13 bin 227 TL
Vade sonu tutar: 513 bin 227 TL
750 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 35,5
Net kazanç: 19 bin 841 TL
Vade sonu tutar: 769 bin 841 TL
ENPARA
500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 44
Net kazanç: 16 bin 394 TL
Vade sonu tutar: 516 bin 394 TL
750 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 46
Net kazanç: 25 bin 709 TL
Vade sonu tutar: 775 bin 709 TL
ON PLUS
500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 17 bin 812 TL
Vade sonu tutar: 517 bin 812 TL
750 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 26 bin 719 TL
Vade sonu tutar: 776 bin 719 TL