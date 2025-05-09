Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon beklentileri bankaların mevduat faizlerini artırmasına neden oldu. Bazı bankaların mevduat faizleri yüzde 52'ye dayanmış durumda.

Yatırımcılar da bankaların faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, 32 gün vadeli 500 bin TL ve 750 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde son durum...