Bayram ikramiyesi artışında en güçlü rakam belli oldu! Emeklilik başvuru tarihine dikkat

Ramazan öncesi milyonlarca emeklinin 'bayram ikramiyesinde zam' beklentisi arttı. Hükümet aylıklara gelen zamdan memnun olmayan emeklinin gönlünü bayram ikramiyesi ile alabilecek mi merak edilirken, henüz resmi bir açıklama da gelmedi. 1 | 9

Sputnik'ten Gizay Çelik'in haberine göre, emeklinin bayram ikramiyesi için toplamda 128 milyarlık bir kaynak gerekiyor. 2 | 9

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız" diyerek zam beklentisine açık kapı bırakırken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) gündeme gelmeyeceğini söylemişti. 3 | 9