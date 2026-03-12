Bayram tatili öncesi otobüs firmalarında büyük hareketlilik: Ek seferler konuldu, bilet yetişmiyor
Ramazan Bayramı’nın ara tatille birleşmesiyle şehirler arası yolculukta yoğunluk başladı. Otobüs firmaları 14 Mart’tan itibaren 12 bin ek bilet satışa çıkaracak, 8 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiliyle çakışması ve havaların ısınmasıyla birlikte şehirler arası yolculuklarda hareketlilik başladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, artan talebe karşılık ek sefer planlaması yapıldığını açıkladı.
Yıldırım, bayram tatili süresince otobüs firmalarının yoğun bir yolcu talebiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, 14 Mart itibarıyla ek biletlerin satışa çıkarılacağını söyledi.
12 bin ek otobüs bileti satışa çıkacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, şehirler arası taşımacılık sektörünün bayram dönemine yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının yaklaşık 8 bin otobüsle hizmet verdiğini belirten Yıldırım, normal dönemlerde günlük yaklaşık 22 bin olan sefer sayısının bayram ve tatil dönemlerinde 27 bine kadar yükseldiğini ifade etti.
Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzadığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz."
Tatil bölgeleri ve memleketlere yoğun talep
Bayram döneminde hem tatil bölgelerine hem de memleket ziyaretlerine yönelik seyahatlerin arttığını belirten Yıldırım, ülke genelinde hemen her hatta yoğunluk oluştuğunu dile getirdi.
"Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var."
Sürücülere ve yolculara güvenlik uyarısı
Bayram tatili boyunca kara yollarında yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çeken Yıldırım, sürücülere ve yolculara da önemli uyarılarda bulundu.
Yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazalarının yaşandığını hatırlatan Yıldırım, sürücülerin yorgun ya da uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi ve araçların bakımının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.
Yolcuların da seyahat sırasında emniyet kemeri takmaları gerektiğini belirten Yıldırım, bunun hem güvenlik hem de yasal zorunluluk açısından önem taşıdığını kaydetti.