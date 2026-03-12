Bayram tatili öncesi otobüs firmalarında büyük hareketlilik: Ek seferler konuldu, bilet yetişmiyor

Tatil bölgeleri ve memleketlere yoğun talep

Bayram döneminde hem tatil bölgelerine hem de memleket ziyaretlerine yönelik seyahatlerin arttığını belirten Yıldırım, ülke genelinde hemen her hatta yoğunluk oluştuğunu dile getirdi.

"Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var."