Bayramda çalışanlar dikkat! Günlük mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Peki, bayramda çalışan bir işçinin ücreti nasıl hesaplanıyor? İlave ücret ne kadar olmalı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlıyor. Arife günü veya bayramda çalışacak olanlar bu tarihlerde ücretlerinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa, aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmalı.

Yargıtay içtihatlarına göre ise, bayram günü işçinin bir saat bile çalışması halinde tam gün ücret tutarında ilave ücret ödemesi yapılması gerekli.

İş Kanununa göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

Bayramda izin yapmayacak işçilerin en merak ettiği konulardan biri ücretlerinin nasıl hesaplanacağı oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin arife günü başladığı biliniyor. Bu sebeple de Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı ise 4,5 gün tatil kabul ediliyor.

Söz konusu günlerde tatil arife günü saat 13.00’te başlıyor.

Yargıtay'a göre, arife günü saat 13.00’ten sonra çalışmaya devam eden işçiye, normal ücretine ilave olarak arife günü için yarım günlük ücret ödenmesi yapılmalı.