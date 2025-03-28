Bayramda çalışanlar dikkat! Günlük mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor?
Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün ilan edilmesine rağmen, kimi sektörler bayramda da mesai yapmaya devam edecek. Bayramda çalışmaya devam edecek işçiler ilave ücretlerinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Peki İş Kanunu'na göre, bayramda ve resmi tatillerde çalışan işçilerin ücretleri nasıl hesaplanıyor? Ek ücretler neye göre belirleniyor? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlıyor. Arife günü veya bayramda çalışacak olanlar bu tarihlerde ücretlerinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor.
Peki, bayramda çalışan bir işçinin ücreti nasıl hesaplanıyor? İlave ücret ne kadar olmalı? İşte konuyla ilgili detaylar...
Bayramda izin yapmayacak işçilerin en merak ettiği konulardan biri ücretlerinin nasıl hesaplanacağı oldu.
İş Kanununa göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.
Yargıtay içtihatlarına göre ise, bayram günü işçinin bir saat bile çalışması halinde tam gün ücret tutarında ilave ücret ödemesi yapılması gerekli.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa, aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmalı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin arife günü başladığı biliniyor. Bu sebeple de Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı ise 4,5 gün tatil kabul ediliyor.
Söz konusu günlerde tatil arife günü saat 13.00’te başlıyor.
Yargıtay'a göre, arife günü saat 13.00’ten sonra çalışmaya devam eden işçiye, normal ücretine ilave olarak arife günü için yarım günlük ücret ödenmesi yapılmalı.
Bayram tatilinde çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır?
Bayram tatilinde çalışan işçinin ilave ücreti ise şöyle hesaplanıyor:
İşçinin brüt ücreti 30 bin TL ise bu işçinin günlük ücreti bin TL oluyor.
İşçi, arife günü ve Ramazan Bayramı’nın birinci ve ikinci günlerinde çalışırsa 2.500 TL ilave ücretle birlikte mart ayında toplam 33.500 TL brüt ücret alması gerekiyor.