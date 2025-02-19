BBDK limitleri değiştirmişti: İhtiyaç kredisi faizinde son durum! En düşük geri ödemeli 36 ay vadeli 125 bin TL krediler
BDDK, ihtiyaç kredilerinde önemli bir güncelleme yaptı. 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı kredi limiti 125 bin liraya, 24 ay vadede 250 bin liraya yükseltildi. 12 ay vadeli ihtiyaç kredileri için üst sınır 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Güncel faiz oranlarına göre, 125 bin TL'lik 36 ay vadeli kredi yüzde 3 civarında faizle sunuluyor. 250 bin TL’lik 24 ay vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 3.50 seviyesinde, 12 ay vadeli kredilerde ise yüzde 3.79 - 3.99 arasında değişiyor. İşte banka banka en az geri ödemesi bulunan ve en düşük faizli, 36 ay 125 bin TL'lik ihtiyaç kredileri!
Kredi kullanmayı planlayanlar için geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerinde yeni düzenlemelere giderek kredi limitlerini yükseltti. Bu değişiklikle birlikte vatandaşların daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilmesi mümkün hale geldi.
İhtiyaç kredilerinde yeni kredi limitleri
BDDK’nın yaptığı güncellemeye göre:
* 36 ay vadeli kredilerde daha önce 50 bin lira olan üst limit 125 bin liraya çıkarıldı.
* 24 ay vadeli kredilerde, önceki 50 bin - 100 bin lira aralığı 125 bin - 250 bin lira olarak güncellendi.
* 12 ay vadeli kredilerde üst sınır 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.
İhtiyaç kredilerinde güncel faiz oranları
Kredi faizleri bankadan bankaya değişiklik gösterse de, güncel piyasa koşullarında ortalama faiz oranları şu şekilde şekilleniyor:
* 125 bin TL, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3 seviyesinde.
* 250 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3.50 civarında.
* 250 bin TL, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3.79 - 3.99 arasında değişiyor.
Taşıt ve konut kredilerinin limitlerinde değişiklik olacak mı?
BDDK’nın ihtiyaç kredilerinde yaptığı bu düzenlemenin ardından, taşıt ve konut kredilerinde de benzer bir adımın atılıp atılmayacağı merak konusu. Şu an için taşıt ve konut kredileriyle ilgili yeni bir düzenleme açıklanmış değil. Ancak piyasadaki faiz oranlarının ve kredi politikalarının gelişmelere göre şekillenmesi bekleniyor.