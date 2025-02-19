BBDK limitleri değiştirmişti: İhtiyaç kredisi faizinde son durum! En düşük geri ödemeli 36 ay vadeli 125 bin TL krediler

Kredi kullanmayı planlayanlar için geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerinde yeni düzenlemelere giderek kredi limitlerini yükseltti. Bu değişiklikle birlikte vatandaşların daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilmesi mümkün hale geldi. 1 | 14

İhtiyaç kredilerinde yeni kredi limitleri BDDK’nın yaptığı güncellemeye göre: * 36 ay vadeli kredilerde daha önce 50 bin lira olan üst limit 125 bin liraya çıkarıldı.

* 24 ay vadeli kredilerde, önceki 50 bin - 100 bin lira aralığı 125 bin - 250 bin lira olarak güncellendi.

* 12 ay vadeli kredilerde üst sınır 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. 2 | 14

İhtiyaç kredilerinde güncel faiz oranları Kredi faizleri bankadan bankaya değişiklik gösterse de, güncel piyasa koşullarında ortalama faiz oranları şu şekilde şekilleniyor: * 125 bin TL, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3 seviyesinde.

* 250 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3.50 civarında.

* 250 bin TL, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3.79 - 3.99 arasında değişiyor. 3 | 14