BDDK en yüksek mevduat hesabına sahip illeri açıkladı! İşte bankada en çok parası olan 10 şehir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin verileri açıkladı. Vatandaşlar yüksek enflasyon ortamında tasarrufunu korumak isterken muhtelif yatırım araçlarına başvuruyor. Borsa, döviz, kripto para, değerli metal gibi görece daha riskli yatırım araçları dönem dönem öne çıkarken, 'Başım ağrımasın' diye düşünen bazı birikim sahipleri ise parasını bankaya yatırıyor. BBDK en yüksek mevduat hesabına sahip 10 ili ve para miktarını paylaştı. Listenin ilk iki sırasında İstanbul ve Ankara bulunuyor. İşte bankada en çok parası olan 10 şehir...

Vatandaşlar yüksek enflasyona karşı tasarrufunu korumaya çalışıyor. Birikimini borsa, döviz, altın, kripto para, gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarında değerlendiren vatandaşların büyük kısmı ise riske girmek istemiyor ve parasını vadeli mevduat hesabına yatırıyor. 1 | 12

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de mevduat hesaplarına ilişkin son verileri açıkladı. En yüksek mevduat hesabı olan iki il İstanbul ve Ankara olarak belirlendi. BBDK’ya göre mevduat hesapları bakımından en zengin 10 il şöyle: 2 | 12

1 - İstanbul 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL 3 | 12