Belediye başkanlığından sonra bu işe başladı: 6 yıldır geçimini sağlıyor

Kars'ta yetiştirilen kazlarla dışarıdan getirilen ürünlerin yetiştirme ve beslenme süreçlerinin farklı olduğunu söyleyen Yeğin, şunları kaydetti:

"Baya çoğaldı bu, şöyle bir şey var. Dışarıdan çok var. Kars kazı tescilendi. Ama dışarıdan Kars kazı diye getiriyorlar. Kilo ile şimdi bunu kiloyla satarsan zarar edersin. Çünkü çok büyük emek istiyor. Ama dışarda adam bunu sadece fabrika atıkları ve çeşitli şeylerle besliyor. Tadı, tuzu yok, biraz yağlandırıyorlar. Kilo ağır geliyor onların ama bizim ki öyle değil. Adam ördek getiriyor satıyor. Biz maalesef şuanda rekabet edemiyoruz. Onun için azalttık, dışarıdan çok geliyor."